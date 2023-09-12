Для пушистых это яд: что категорически нельзя давать кошкам

При возникновении вопросов о питании вашего пушистого друга всегда лучше проконсультироваться с ветеринаром.

https://glavred.info/life/dlya-pushistyh-eto-yad-chto-kategoricheski-nelzya-davat-koshkam-10499944.html Ссылка скопирована

Чем нельзя кормить кошку / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда речь идет о заботе о здоровье и благополучии вашей кошки, важно знать, какие продукты следует исключить из ее рациона. Мы рассмотрим, что категорически нельзя давать кошкам и каких продуктов следует избегать, а также что безопасно предлагать вашему пушистому другу из человеческой еды.

Что категорически нельзя давать кошкам?

Шоколад: Шоколад содержит теобромин, который для кошек и собак является ядом. Даже небольшое количество шоколада может вызвать серьезное отравление. Лук и чеснок: Они содержат вещества, которые могут повредить красные кровяные клетки кошки и вызвать анемию. Кофе и кофейные напитки: Кофеин является ядовитым для кошек и может вызвать сердечные проблемы, нервное возбуждение и другие опасные состояния. Алкоголь: Даже небольшое количество алкоголя может быть смертельным для кошек, вызывая отравление и органное повреждение. Соленая пища: Пересоленная пища может вызвать у кошек проблемы с почками и сердцем.

Что можно давать кошкам из человеческой еды?

Отваренное куриное мясо без кожи и костей может быть безопасным лакомством. Говядина также может быть подходящей, но следует убедиться, что она свежая и приготовлена без добавления специй и приправ.

видео дня

В меру можно предложить свежую рыбу, но не стоит делать ее основой рациона, так как недостаточно сбалансированное питание рыбой может вызвать проблемы со здоровьем.

Некоторые овощи, такие как отварные кабачки или брокколи, могут быть полезными и безопасными для кошек.

Какие продукты вредны для кошек?

Молоко: Несмотря на стереотип, не все кошки переносят молоко хорошо. Многие кошки страдают от непереносимости лактозы, что может вызвать желудочные расстройства.

Сыры и молочные продукты: Молочные продукты, включая сыр, могут быть слишком калорийными и вызвать ожирение у кошек, а также вызвать проблемы с пищеварением.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.