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Домашний хлеб будет храниться дольше благодаря одной необычной хитрости

Яна Ставская
16 октября 2023, 16:52 обновлено 16 октября, 17:01
Если вы устали постоянно тратить деньги на хлеб, который вы в итоге выбросите через два дня, то самое время узнать, где лучше хранить хлеб.
Домашний хлеб будет храниться дольше благодаря одной необычной хитрости
Читайте ниже, можно ли хранить хлеб в холодильнике / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Все сорты хлеба объединяет одно - короткий срок хранения. Но именно место хранения продуктов определяет их свежесть.

Ранее Главред рассказывал, как сохранить хлеб, чтобы он не плесневел.

Где лучше хранить хлеб на кухне

Обычно домохозяева хранят хлеб в специальной корзине или в шкаву вдали от плиты. Некоторые даже додумываются класть хлеб в холодильник, хотя последний вариант не совсем удачный.

видео дня

В любом случае важно одно - предотвратить возникновение плесени. Пораженную плесенью еду кушать нельзя.

Где лучше хранить хлеб, чтобы он не заплесневел

Однако одна TikTok-блогерша Габби протестировала еще один способ, который многих озадачил.

По мнению Габби, лучшим место хранения хлеба является подставка для торта с крышкой.

"Подставка для торта сотворит чудеса: она сохранит ваш хлеб красивым и свежим", - рассказала девушка.

На видео Габби продемонстрировала, что кладет хлеб на подставку в завернутом в бумагу виде. Затем накрывает его стеклянной крышкой.

Габби отметила, что способ подойдет как для магазинного, так и для домашнего хлеба.

Но и это еще не все. Блогерша уточнила, что сперва нарезает хлеб ломтиками, а потом помещает на подставку.

"Это удержит влагу и предохранит хлеб от плесневения… и сохранит его свежим", - сказала девушка.

Смотрите TikTok Габби, как правильно хранить хлеб:

@gabbys.greens Thank me later when you never have to deal with moldy bread again #cookingtip#breadtok#holistichealth#breadtips♬ original sound - Gabby’s Greens

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