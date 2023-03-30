Довели: 74-летний мужчина переехал в дом престарелых из-за бывших жен

Мужчина признался, что у него были и романы, которые не закончились свадьбой.

Мужчина переехал в дом престарелых из-за бывших жен / ladbible.com

74-летний мужчина из Великобритании решил переехать в дом престарелых. Он признался, что он устал от своих бывших жен и мечтает провести время в одиночестве.

Рон Шеппард является местной знаменитостью, мужчина прославился благодаря своим бракам — у него было целых восемь жен. Также у мужчины есть 8 детей от разных женщин, пишет ladbible.

Впервые Рон женился в 1966 году, когда ему было 19 лет, с женщиной по имени Маргарет. Пара развелась всего через два года. В 1973 году Шеппард женился на своей второй жене Жанетт.

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Последний раз мужчина женился в 2004 году на женщине по имени Венг. Примечательно, что предыдущий брак он заключил годом ранее — в 2003.

С возрастом у мужчины развились серьезные заболевания, среди которых болезнь Паркинсона, деменция тела Леви и другие. Рон уверен, что причиной его недугов являются женщины.

"Я думаю, что, возможно, все мои жены за эти годы истощили мой организм. Психический и физический стресс от разводов сказался", - говорит мужчина.

Также Рон признался, что у него были романы, которые не закончились свадьбой. Шеппард рассказал, что он не жалеет о своих браках, ведь у него есть восемь детей.

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