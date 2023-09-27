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"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

Мария Тупик
27 сентября 2023, 20:12 обновлено 27 сентября, 21:26
В октябре происходит важное событие - Коридор затмений. Это очень сложный период во всех планах, говорит таролог.
Война в Украине прогноз до конца 2023 года
Война в Украине прогноз до конца 2023 года / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины, скриншот с видео

Украину ждет очень напряженный период. Как рассказала таролог Анна Ефремова, это период с 10 октября и до конца 2023 года.

"Коридор затмений в октябре. Особо тревожный период - это период с 10 октября 2023 года по 18 ноября 2023 года", - сказала таролог, передает Главред.

Коридор затмений в октябре - чего ожидать

"В октябре происходит важное событие - Коридор затмений. Это очень сложный период во всех планах. Потому октябрь будет сложный и по заработкам, и по отношениям в семье, и по обострениям военных действий", - добавила Ефремова.

видео дня

Коридор затмений завершается лунным затмение 18 ноября в знаке Овен.

"Это период природных катаклизмов, обострение военных действий. Последствия этого затмения можно ощущать еще пол года вперед. Они еще могут аукнуться нам", - добавила она.

Кто такая Анна Ефремова

Анна Ефремова - таролог, астролог и практикующий экстрасенс. Имеет свой собственный youtube-канал, где дает прогнозы о предстоящих событиях в Украине и мире.

Какие страны увидят затмение в ноябре

"Европа, Азия, Африка, Россия - в этих странах будет видно оба затмения и эти страны ощутят его очень сильно. Правители этих стран, особенно в России в этот период могут делать такие заявления, которые шокируют народ. Это может быть объявление войны, объявление мобилизации, объявление участия еще в одной войне. Такие заявления, которые шокируют публику. Может быть экономический коллапс. Может разгореться еще война, достаточно большая. Может случиться что-то подобное, что приведет к большому кровопролитию", - добавила таролог.

Какой год будет очень опасным для всего мира

"Что касается Украины. Долгое время будет сложно. Ноябрь 2023 очень важный месяц для нас. Вообще, 2025 год будет крайне переломным моментом. Он принесет много бед всем", - говорит Ефремова.

Большой период опасности с 10 октября 2023 по 28 ноября 2023

Под период:

  • С 10 октября - 18 ноября 2023 максимально агрессивен
  • Новолуние в Деве - 13.10.2023
  • Солнечное затмение в Деве - 14.10.2023
  • С 14 на 15.10.2023 Сатурн меняет накшатру и пробудет в ней до 3.11.2023
  • Лунное затмение в Овне - 28.10.2023

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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