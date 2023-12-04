"Это самый успешный период для страны": какой месяц решит судьбу Украины - прогноз на 2024 год

Когда закончится война в Украине и каким будет 2024 год, рассказала Главреду астролог Людмила Халанская.

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Когда закончится война в Украине прогноз на 2024 год / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Людмила Халанская

Война в Украине может не завершится в 2024 году, но огонь будет прекращен. Как рассказала Главреду астролог Людмила Халанская, в 2024 году Украину ждет несколько положительных новостей по войне.

"На фоне глобальных тенденций 2024 года будут действовать более короткие. И первые же из них окажутся положительными. Они ждут нас уже в конце зимы, в феврале, и принесут нам хорошие новости, которые дадут надежду на долгожданное облегчение", - отметила астролог.

По ее прогнозу, март и апрель будет не такими приятными для украинцев, но уже в конце апреля можно ждать "победы".

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Кто такая Людмила Халанская Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.

"Апрель-май (особенно в мае!) в гороскопе Украины будет действовать сразу несколько сильных гармоничных показателей, которые касаются существенных изменений в политике, власти и системе управления и указывают на наши результативные действия в правильном направлении. Май станет самым успешным для Украины периодом в 2024 году", - заявила астролог Халанская.

Астролог добавила, что лето 2024 года будет не таким простым, но не критическим. Когда закончится война в Украине Астролог заявила, что горячая фаза войны может закончится уже весной 2024 года.

"Горячая фаза войны вполне может завершиться в 2024 году, вероятнее всего – весной. Но будет ли это "заморозка" или другая приостановка полномасштабной войны – покажет время, астрология лишь указывает на высокую вероятность этого", - добавила астролог.

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