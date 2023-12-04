"Это самый успешный период для страны": какой месяц решит судьбу Украины - прогноз на 2024 год

Война в Украине может не завершится в 2024 году, но огонь будет прекращен. Как рассказала Главреду астролог Людмила Халанская, в 2024 году Украину ждет несколько положительных новостей по войне.
"На фоне глобальных тенденций 2024 года будут действовать более короткие. И первые же из них окажутся положительными. Они ждут нас уже в конце зимы, в феврале, и принесут нам хорошие новости, которые дадут надежду на долгожданное облегчение", - отметила астролог.
По ее прогнозу, март и апрель будет не такими приятными для украинцев, но уже в конце апреля можно ждать "победы".
Кто такая Людмила Халанская
Людмила Халанская - известный астролог. Автор многих статей и публикаций в СМИ. Халанская также астролог-консультант, составляет натальные карты, прогнозы, гороскопы совместимости.
"Апрель-май (особенно в мае!) в гороскопе Украины будет действовать сразу несколько сильных гармоничных показателей, которые касаются существенных изменений в политике, власти и системе управления и указывают на наши результативные действия в правильном направлении. Май станет самым успешным для Украины периодом в 2024 году", - заявила астролог Халанская.
Астролог добавила, что лето 2024 года будет не таким простым, но не критическим. Когда закончится война в Украине Астролог заявила, что горячая фаза войны может закончится уже весной 2024 года.
"Горячая фаза войны вполне может завершиться в 2024 году, вероятнее всего – весной. Но будет ли это "заморозка" или другая приостановка полномасштабной войны – покажет время, астрология лишь указывает на высокую вероятность этого", - добавила астролог.
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