Фокусник из TikTok "читает мысли" людей: его фишку никто не может понять

Фокусник из TikTok ошеломил пользователей социальных сетей своим карточным фокусом, который, кажется, читает их мысли.
Волшебник вызвал настоящий ажиотаж, поскольку он, кажется, улавливает мысли тех, кто смотрит на него из дома. Его видео набирают сотни тысяч просмотров, а его ловкость рук просто завораживает. Он раскладывает пять карт и предлагает зрителям выбрать одну; если она исчезнет к концу фокуса, значит, он "прочитал ваши мысли".
Выложив короля пик, королеву бубен, валета червей, короля бубен и королеву червей, он убирает карту, которую считает выбранной, и бам - оставшаяся рука совершенно другая. Поклонники сходят с ума от трюка, называя блогера "потрясающим экстрасенсом", которого невозможно перехитрить.
Один озадаченный пользователь написал: "Я пытался обмануть его, каждый раз выбирая разные карты... но он каждый раз знал! Потрясающий экстрасенс, за ним стоит последовать!".
Другой же, был явно ошарашен мастерством фокусника: "Фантастическая работа. Я выбирал свои карты... каждый раз, и вы были правы! Как вы это сделали?"
Некоторые проницательные зрители не были одурачены фокусом и обратили внимание на хитрость рук @alakazammagicshop в TikTok, а один из пользователей написал: "K пики K бубны Q червы J червы Q трефы... затем вы показываете совершенно другие карты".
Другой ответил, предложив возможное объяснение: "Он переворачивает карты, когда переворачивает их... на другом конце карт другой символ".
Смотрите видео фокусника, в которым он "читает мысли людей":
@alakazammagicshop I can read YOUR MIND!???#magicshop#magictrick#magic#illusion#opticalillusion#magictricktime#mindreading♬ original sound - Alakazam Magic Shop
Вам может быть интересно:
- "Я нагрішила, шиншила": звезда TIkTok перепела старый хит Тины Кароль
- Запрет TikTok в США и Украине: что говорят эксперты
- Эксперт сказала, какой TikTok-тренд имеет невероятное влияние на волосы: мало кто это знает
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред