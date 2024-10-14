Поклонники сходят с ума от трюка мастера, называя его "потрясающим экстрасенсом".

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Фокусник из TikTok "читает мысли" людей: его фишку никто не может понять / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Фокусник из TikTok ошеломил пользователей социальных сетей своим карточным фокусом, который, кажется, читает их мысли.

Волшебник вызвал настоящий ажиотаж, поскольку он, кажется, улавливает мысли тех, кто смотрит на него из дома. Его видео набирают сотни тысяч просмотров, а его ловкость рук просто завораживает. Он раскладывает пять карт и предлагает зрителям выбрать одну; если она исчезнет к концу фокуса, значит, он "прочитал ваши мысли".

Фокусник удивил пользователей сети / Фото: скриншот с видео

Выложив короля пик, королеву бубен, валета червей, короля бубен и королеву червей, он убирает карту, которую считает выбранной, и бам - оставшаяся рука совершенно другая. Поклонники сходят с ума от трюка, называя блогера "потрясающим экстрасенсом", которого невозможно перехитрить.

видео дня

Один озадаченный пользователь написал: "Я пытался обмануть его, каждый раз выбирая разные карты... но он каждый раз знал! Потрясающий экстрасенс, за ним стоит последовать!".

Другой же, был явно ошарашен мастерством фокусника: "Фантастическая работа. Я выбирал свои карты... каждый раз, и вы были правы! Как вы это сделали?"

Некоторые проницательные зрители не были одурачены фокусом и обратили внимание на хитрость рук @alakazammagicshop в TikTok, а один из пользователей написал: "K пики K бубны Q червы J червы Q трефы... затем вы показываете совершенно другие карты".

Другой ответил, предложив возможное объяснение: "Он переворачивает карты, когда переворачивает их... на другом конце карт другой символ".

Смотрите видео фокусника, в которым он "читает мысли людей":

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