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Где спрятался кот: только настоящий детектив найдет мурлыку за пару секунд

Анна Ярославская
23 января 2025, 03:59
24
Ели у вас дома есть кот, вы точно знаете, где его искать.
Рыжий кот
Головоломка с рыжим котом поставила в тупик пользователей соцсетей / Фото: pixabay.com

Кошки - истинные мастера конспирации. Каждый, у кого дома есть пушистый мурлыка, хотя бы раз искал его в квартире и никак не мог найти, а все потому, что кошки могут прятаться в самых неожиданных местах, иногда - на самом видном месте, пишет Главред.

На форуме Reddit один из пользователей опубликовал фотографию гостиной и призвал попытаться найти его рыжего кота, который который решил поиграть в прятки с хозяином.

Задача оказалась не самой легкой. Но если вы владелец кота, то, возможно, вы знаете, где искать.

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Видите ли вы на фото рыжего кота?
Видите ли вы на фото рыжего кота? / reddit.com

Правильный ответ. Если вы увеличите масштаб бумажных пакетов в центре фотографии, то вы сможете разглядеть рыжего кота, лежащего в одном из них: его голова высовывается из верхней части пакета и смотрит прямо в камеру.

Если вам посреди зимы хочется ярких красок, то погрузитесь в разгадывание весенней головоломки. Это не только поднимет настроение, но и даст возможность потренировать внимательность и когнитивные способности.

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Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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