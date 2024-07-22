Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти ананас

Попробуйте разгадать очень непростую оптическую иллюзию – на первый взгляд, все ананасы одинаковые, и найти тот, который отличается от других, будет сложно.

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Найдите ананас за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют не только тренировать мозг и смекалку, но и помогают разнообразить досуг. На этот раз нам нужно найти особенный ананас.

Головоломка от Jagranjosh интересная, но довольно-таки непростая. Все ананасы очень похожи друг на друга и придется серьезно подумать, где же тот особенный фрукт.

На картинке – множество ананасов. Фрукты почти ничем не отличаются и очень похожи. Наша задача – найти особенный ананас.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете особенный ананас / Jagranjosh

Не удалось найти ананас? Ловите подсказку: особенный ананас находится во втором ряду справа внизу. Присмотритесь, у него султан не такой, как у других фруктов на картинке.

Если нашли ананас, у вас очень хорошая смекалка / Jagranjosh

Можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Пока коты смотрят на очень странное небо, нам нужно отыскать пиццу.

Также предлагаем ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно разгадать очень сложную головоломку, где среди морских звезд и водорослей придется искать самолет.

А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 12 секунд найти собаку. На первый взгляд, головоломка очень сложная и разгадать ее непросто. Однако если внимательно всмотритесь в изображение, сразу все станет понятно.

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