Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти ананас

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют не только тренировать мозг и смекалку, но и помогают разнообразить досуг. На этот раз нам нужно найти особенный ананас.
Головоломка от Jagranjosh интересная, но довольно-таки непростая. Все ананасы очень похожи друг на друга и придется серьезно подумать, где же тот особенный фрукт.
На картинке – множество ананасов. Фрукты почти ничем не отличаются и очень похожи. Наша задача – найти особенный ананас.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти ананас? Ловите подсказку: особенный ананас находится во втором ряду справа внизу. Присмотритесь, у него султан не такой, как у других фруктов на картинке.
Можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус, где надо за 12 секунд найти пиццу среди котов. Пока коты смотрят на очень странное небо, нам нужно отыскать пиццу.
Также предлагаем ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно разгадать очень сложную головоломку, где среди морских звезд и водорослей придется искать самолет.
А еще у нас есть оптическая иллюзия, где надо за 12 секунд найти собаку. На первый взгляд, головоломка очень сложная и разгадать ее непросто. Однако если внимательно всмотритесь в изображение, сразу все станет понятно.
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