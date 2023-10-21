Хитрая оптическая иллюзия: найдите собаку всего за 5 секунд

Из-за черно-белого дизайна увидеть животное среди пятен на изображении намного сложнее, чем вы думаете.

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Собака спрятана в этой оптической иллюзии. Сможете ли вы ее найти? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Оптические иллюзии — прекрасный способ улучшить внимательность и когнитивные способности в целом. Новая задача "взорвет мозг" даже опытных любителей головоломок.

Посмотрите внимательно на картинку и постарайтесь рассмотреть на изображении собаку.

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Для выполнения этот задачи у вас есть всего лишь пять секунд.

Вы видите собаку на изображении? / Фото: mirror.co.uk

Увидеть животное среди пятен на изображении намного сложнее, чем вы думаете, из-за черно-белого дизайна. Мозгу может потребоваться некоторое время, чтобы разобраться в том, на что вы на самом деле смотрите.

Если собаку найти не получилось, ниже мы опубликовали правильный ответ.

А теперь вам удалось рассмотреть собаку на картинке?

А теперь вам удалось рассмотреть собаку? / Фото: mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал разгадать очень хитрую и веселую головоломку – нужно быстро найти пингвина, который хорошо спрятался на картинке среди множества панд.

А если вы считаете себя человеком с высоким IQ, то попробуйте найти число 6 среди множества девяток.

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