"Ігоре" или "Ігорю": как правильно обращаться объяснили языковеды

Многие украинцы не знают новых правил правописания, в частности, как правильно обращаться "Ігоре" или "Ігорю".

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Единицы знают, правильно ли обращаться Ігоре или Ігорю / Колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какое окончание будет у имен мягкой группы в звательном падеже

Как по новому правописанию правильно употреблять формы имени "Ігор"

Часто в украинцев возникают сомнения относительно того, как правильно обращаться к мужчинам с именем "Ігор" в звательном падеже: "Ігоре" или "Ігорю". Ответ на этот вопрос регулируется нормами современного украинского правописания, в частности изменениями, которые были введены в новую редакцию, сообщает Mova.

Главред разбирался с этим вопросом и, согласно новым правилам, имена, которые относятся к мягкой группе и заканчиваются на согласный (например, Ігор - Главред), в звательном падеже имеют окончание -ю. Следовательно, правильно обращаться "Ігорю", а не "Ігоре".

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Сложности в написании имени "Ігор" в звательном падеже возникают и тогда, когда перед ним стоит другое существительное. Например, как правильно писать "шановний пан Ігоре"?

Для официального или дружеского обращения правильно писать "шановний пане Ігорю". Это обращение основывается на правописном правиле, которое устанавливает окончание -ю для имен мягкой группы в звательном падеже. Поэтому формулировка "Шановний пане Ігоре" будет некорректной с точки зрения современных языковых норм.

Стоит разобраться и с формой родительного падежа - как правильно "Ігора" или "Ігоря". В родительном падеже правильно говорить именно "Ігоря". Написание "Ігоря" является правильным и соответствует литературным нормам украинского языка.

Непросто для многих определить и то, как писать это имя в творительном падеже - как правильно: "Ігорем" или "Ігором"? Согласно правилам, следует употреблять форму "Ігорем".

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