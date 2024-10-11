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Их не существовало: какими вымышленными "украинскими" словами пользуются до сих пор

Юрий Берендий
11 октября 2024, 21:18
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Языковед Андрей Шимановский рассказал о вымышленных советской властью "украинских" словах, которые создавали для дискредитации украинского языка.
Их не существовало: какими вымышленными 'украинскими' словами пользуются до сих пор
Какие "украинские слова" придумала советская пропаганда - полный перечень / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

На протяжении многих лет советская власть систематически искажала украинский язык, придумывая абсурдные слова, чтобы выставить его на посмешище. Как отмечает украинский блогер и языковед Андрей Шимановский в видео в Instagram, этот подход использовался для ментальной оккупации, и многие из вымышленных "украинских" слов до сих пор воспринимаются как аутентичные, даже среди самих украинцев.

Вымышленные "украинские слова"

По его словам, эти слова являются ничем иным, как результатом пропаганды, которая имела целью вызвать у народа ощущение, что их язык смешной и примитивный.

Андрей Шимановский отмечает, что многие "украинские" слова, которые появляются в юмористических контекстах или даже публикациях, были умышленно придуманы для унижения языка. Например, слова вроде "пикогляд" (зеркало), "спалах*йка" (зажигалка) или "міжповерховий дротохід" (лифт) не имеют ничего общего с реальностью украинского языка.

видео дня

Языковед отмечает, что они были созданы советскими юмористами, в частности КВНщиками, чтобы вызвать смех и пренебрежение.

"Слова вроде "пикогляд", "розчепирка", "спалах*йка" придумали советские КВНщики с целью высмеивания украинского языка", - отмечает Шмановский.

Российская пропаганда продолжает эту практику до сих пор, в частности используя публикации в СМИ, как это было перед оккупацией Крыма в 2012 году, когда пророссийская газета "Крымский телеграфЪ" опубликовала статью под названием "Язык твой - враг мой" с перечнем подобных слов.

Список слов, которые никогда не существовали в украинском языке и появились благодаря российской пропаганде:

  • "Зажигалка" - "спалах*йка".
  • "Лифт" - "межэтажный проволокоход".
  • "Кощей бессмертный" - "чахлик бессмертный".
  • "Зеркало" - "пикогляд".
  • "Киндер-сюрприз" - "яйцо-сподивайко".
  • "Соковыжималка" - "сиковиковичувалка".
  • "Гинекология" - "влагалище".
  • "Акушерка" - "пупорезка".
  • "Медсестра" - "штрикалка".
  • "Укол" - "заштрик".
  • "Телевизор" - "бачик".
  • "Штопор" - "коркотяг".

Смотрите видео о том, как советская власть искажала украинский язык:

Пропагандисты придумывали слова, которые были якобы "украинизированными", но на самом деле не имели ничего общего с аутентичной украинской лексикой.

Вымышленные слова вводили украинский язык в абсурдный контекст, формируя негативные стереотипы о его примитивности.

"Это была ментальная оккупация народа. Подобных публикаций существует множество", - отмечает эксперт. К сожалению, многие люди действительно верят, что эти вымышленные слова являются частью украинского языка.

Аутентичные украинские слова

Кроме того, что советская власть придумывала абсурдные слова, она также активно влияла на украинский язык, меняя его аутентичную лексику.

Шимановский объясняет, что указ Сталина в 1933 году привел к переписыванию украинских словарей, приближая украинский язык к русскому.

Например, вместо слова "кість" советская власть хотела, чтобы украинцы употребляли слова вроде "кетяг" или "кисть". Такие изменения были сделаны с целью подчеркнуть братство между языками, хотя на самом деле это была целенаправленная политика уничтожения украинской идентичности.

"Если бы не указ Сталина, мы бы называли запястье передруччям или запястьем", - отмечает Андрей Шмановский, рассказывая о влиянии советской власти на украинский язык.

Смотрите видео об интересных аутентичных украинских словах:

Забытые украинские слова

Советская власть также активно внедряла новые слова, заменяя ими украинские термины.

Например, слово "дармовис" превратили в "брелок", "руйновище" заменили на "развалюху", а слово "ляпавиця", "сльота", "хляпавка" (которое описывает смесь дождя со снегом) было заменено на русское "слякоть".

"Руиновище превратилось в развалюху, а на мелочь начали говорить мелкие деньги, подражая русскому "мелкие деньги'", - отмечает языковед.

Смотрите видео о забытых украинских словах:

Кто такой Андрей Шимановский

Андрей Шимановский - TikTok-блогер и популяризатор украинского языка. В своих видео парень рассказывает о правильных ударениях, украинских соответствиях к русизмам и поет песни-скороговорки. Его тематические видео в соцсетях собирают миллионы просмотров.

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