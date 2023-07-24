Иллюзия для самых зорких и внимательных: найдите гонщика менее чем за 6 секунд

Головоломки поддерживают активность вашего ума, а их решение требует нестандартного мышления.
На фото, которое появилось в сети, десятки гоночных машин, но только в одной из них кто-то сидит за рулем.
Понятно, что найти гонщика смогут только самые внимательные. Обнаружить его — настоящее испытание вашей концентрации и сообразительности, не говоря уже о зрении.
Внимательно посмотрите, сможете ли вы найти водителя.
Не беспокойтесь, если вам будет трудно. Просто прокрутите вниз, чтобы найти ответ.
Водитель в нижнем ряду, один слева.
Ранее мы показывали самую сложную оптическую иллюзию, в которой нужно найти пчелу среди маков. На большом поле красных цветов где-то притаилось насекомое, заметить которое смогут лишь очень внимательные люди.
Также Главред рассказывал о взрывной оптической иллюзии: только мудрецы с легкостью найдут 10 лиц на дереве. На выполнение этой сверхсложной задачи у вас есть всего 10 секунд.
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