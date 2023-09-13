Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

Сегодня День ангела отмечают Татьяны, Марты, Марфы и Натальи.

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Именины 14 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Jason Bolonski, Harald Groven)

День ангела - это особенный день в жизни каждого человека, когда мы отмечаем своего небесного покровителя. Этот день наполняется теплом, поздравлениями, и благодарностью к тому, кто, как верят многие, следит за нами из высот небесных.

Именины 14 сентября: мужские имена

Дионисий - происходящее от античного бога вина Диониса, переводится как "принадлежащий Дионису";

Ермоген - имеющее греческое происхождение, означает "потомок Гермеса";

видео дня

Иисус -еврейское имя, переводится как "Господь есть Спасение (Иешуа), Бог в помощь";

Симеон - библейское имя еврейского происхождения, переводится как "был услышан".

Именины 14 сентября: женские имена

Марфа - исходящее из древнееврейского происхождения, обозначает "госпожа" или "хозяйка";

Марта - происходящее также от древнееврейского имени Марта, имеет значения "хозяйка", "госпожа" или "наставница";

Наталья - имя, которое означает "родная", также можно толковать как "благословенная" или "рождественская";

Татьяна - имя греческого происхождения, переводится как "устроительница" или "учредительница".

Кто родился 14 сентября

Владимир Мунтян - советский футболист, заслуженный тренер Украины;

советский футболист, заслуженный тренер Украины; Олеся Власова - украинская актриса театра и кино;

- украинская актриса театра и кино; Эми Уайнхаус - британская певица, автор песен;

- британская певица, автор песен; Джессика Браун Финдлей - британская актриса кино и телевидения;

- британская актриса кино и телевидения; Николай Гнатюк - украинский певец, народный артист Украины.

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