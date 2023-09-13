УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

Лидия Неплях
13 сентября 2023, 01:25
13
Сегодня День ангела отмечают Татьяны, Марты, Марфы и Натальи.
Именины 14 сентября
Именины 14 сентября / Коллаж Главред, фото flickr (Jason Bolonski, Harald Groven)

День ангела - это особенный день в жизни каждого человека, когда мы отмечаем своего небесного покровителя. Этот день наполняется теплом, поздравлениями, и благодарностью к тому, кто, как верят многие, следит за нами из высот небесных.

Именины 14 сентября: мужские имена

Дионисий - происходящее от античного бога вина Диониса, переводится как "принадлежащий Дионису";

Ермоген - имеющее греческое происхождение, означает "потомок Гермеса";

видео дня

Иисус -еврейское имя, переводится как "Господь есть Спасение (Иешуа), Бог в помощь";

Симеон - библейское имя еврейского происхождения, переводится как "был услышан".

Именины 14 сентября: женские имена

Марфа - исходящее из древнееврейского происхождения, обозначает "госпожа" или "хозяйка";

Марта - происходящее также от древнееврейского имени Марта, имеет значения "хозяйка", "госпожа" или "наставница";

Наталья - имя, которое означает "родная", также можно толковать как "благословенная" или "рождественская";

Татьяна - имя греческого происхождения, переводится как "устроительница" или "учредительница".

Кто родился 14 сентября

  • Владимир Мунтян - советский футболист, заслуженный тренер Украины;
  • Олеся Власова - украинская актриса театра и кино;
  • Эми Уайнхаус - британская певица, автор песен;
  • Джессика Браун Финдлей - британская актриса кино и телевидения;
  • Николай Гнатюк - украинский певец, народный артист Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:59 Украина
Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:42 Украина
ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

22:44

Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

22:37

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

Реклама
22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:42

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

Реклама
19:21

"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

19:14

"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФВидео

19:13

Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

19:10

Новая трагедия России и абьюз Европымнение

19:09

Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

18:22

Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

17:50

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

17:33

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

17:29

Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

17:25

Линию обороны оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

17:23

Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса: малоизвестная история названий

17:05

Как привлечь свою любовь: 5 талисманов для быстрого замужества

16:57

Каких животных 12 сентября стоит остерегаться: важные приметы и запреты дня

16:48

В Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов: известно две версии

16:45

"РФ тонет": у Зеленского ответили на новые бредни Путина насчет войны в Украине

16:42

Три пары знаков зодиака могут расстаться до концы сентября

16:42

Родители шокировали выбором имени для дочери: в сети не верят, что оно реально

16:07

На Южном Кавказе прошли выборы: новым "президентом" Карабаха стал очередной ставленник Путина

Реклама
16:00

Почему в Германии нельзя кормить голубей и какой штраф можно за это схлопотать

16:00

"Издевательство надо мной": Маринина высказалась про новую девушку Войтенко

15:44

Не просто песня: после развода с Брежневой Меладзе закрутил роман с молоденькой

15:40

Дырка - не приговор: что делать с протертыми джинсами

15:20

"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

15:12

Головоломка для шестилетних детей поставила взрослых в тупик: на решение 20 секунд

14:55

"Результатов контрнаступления нет": Путин фантазирует о колоссальных "потерях" УкраиныВидео

14:50

Рената Литвинова "убила" поклонников сильнейшей худобой

14:38

Угроза войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

14:35

"Мой рок-н-ролл": Би-2 заменила свихнувшуюся Чичерину на Чулпан Хаматову

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять