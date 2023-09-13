Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

День ангела - это особенный день в жизни каждого человека, когда мы отмечаем своего небесного покровителя. Этот день наполняется теплом, поздравлениями, и благодарностью к тому, кто, как верят многие, следит за нами из высот небесных.
Именины 14 сентября: мужские имена
Дионисий - происходящее от античного бога вина Диониса, переводится как "принадлежащий Дионису";
Ермоген - имеющее греческое происхождение, означает "потомок Гермеса";
Иисус -еврейское имя, переводится как "Господь есть Спасение (Иешуа), Бог в помощь";
Симеон - библейское имя еврейского происхождения, переводится как "был услышан".
Именины 14 сентября: женские имена
Марфа - исходящее из древнееврейского происхождения, обозначает "госпожа" или "хозяйка";
Марта - происходящее также от древнееврейского имени Марта, имеет значения "хозяйка", "госпожа" или "наставница";
Наталья - имя, которое означает "родная", также можно толковать как "благословенная" или "рождественская";
Татьяна - имя греческого происхождения, переводится как "устроительница" или "учредительница".
Кто родился 14 сентября
- Владимир Мунтян - советский футболист, заслуженный тренер Украины;
- Олеся Власова - украинская актриса театра и кино;
- Эми Уайнхаус - британская певица, автор песен;
- Джессика Браун Финдлей - британская актриса кино и телевидения;
- Николай Гнатюк - украинский певец, народный артист Украины.
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