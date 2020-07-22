К чему снится пожар: толкование сна

Сон может быть метафорой для того, кто "огнен". / Pixabay

В зависимости от контекста вашего сна, видеть огонь во сне может символизировать разрушение, страсть, желание, озарение, очищение, трансформацию, просветление или гнев.

К примеру, если вы не боитесь огня, и он находится под контролем или содержится в одной области, то это символ вашего внутреннего огня и внутренней трансформации. Что-то старое проходит, а что-то новое входит в вашу жизнь. Ваши мысли и взгляды меняются.

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Если огонь окружает вас и кого-то еще, то это означает вашу связь с этим человеком. Вы двое поделитесь чем-то значительным. Сон может быть метафорой для того, кто "огнен". Он также может представлять ваш драйв, мотивацию и творческую энергию. Кроме того, сон может предупредить вас о некоторых опасных или рискованных действиях.

Сгореть в огне

Сон о том, что вы сожжены огнем, означает, что ваш характер выходит из-под контроля. Некоторая проблема или ситуация горит внутри вас.

Горит дом

Сон о том, что ваш дом оказался в огне, указывает на то, что вам нужно что-то изменить. Если у вас постоянно горят мечты о вашем семейном доме, то это говорит о том, что вы все еще не готовы к переменам или что вы боретесь с ними. Кроме того, это подчеркивает страсть и любовь окружающих.

Тушить пожар

Сон о том, что вы потушили огонь, означает, что вы преодолеете свои жизненные препятствия с помощью большого труда и усилий. Если вы поджигаете что-то или даже себя, это означает, что вы испытываете большие страдания. Вы находитесь на грани отчаяния и хотите уничтожить что-то или какой-то аспект себя.

Сон о том, что вы можете начать огонь своими руками, представляет собой гнев, который вы пытаетесь подавить. Вы испытываете трудности с самовыражением и склонны к чрезмерной реакции.

Сон о том, что вы можете потушить огонь, означает вашу способность контролировать свой гнев.

Птица у огня

Видеть, как птица поет у огня, означает кого-то, кто поглощен страстью.

Огонь и вода

Сон об огне и воде вместе символизирует проблему поляризации в вашей бодрствующей жизни. Вы переживаете эмоциональный конфликт, и он тянет вас в двух направлениях.

Сонник Ванги

Сонник Ванги гласит, что видеть пожар во сне - это к беде. Если от огня исходит плохой запах, то вас ждут неприятности. Если же вы сидите у костра, то кто-то близкий окажет вам свою поддержку.

Сонник Фрейда

Фрейд трактует огонь как страсть и вожделение. Если пожар разгорелся вокруг вас, то скорее всего, вы боитесь проявить свою сексуальную энергию. Предмет, который горит (если вам снится пожар) - это и есть объект желания.

Сонник Миллера

Толкование снов по соннику Миллера объясняет их как очищающую силу. Тушить пожар означает переживать о чем-то. А увидеть во сне погибших от пожара - к болезни родных.