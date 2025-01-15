Как быстро размягчить масло: топ-4 самых простых способа

Вы узнаете:
- Что делать, когда забыл растопить масло
- Как размягчить масло с помощью миски
Во многих рецептах важным условием удачного блюда является использование именно размягченного сливочного масла, но часто хозяйки забывают вытащить пачку из морозильной камеры или холодильника.
Главред выяснил, что в таких случаях не обязательно откладывать свои планы по приготовлению кулинарных шедевров на потом, достаточно лишь воспользоваться несколькими хитростями.
Можно попробовать один из самых простых вариантов - разрезать масло на мелкие кубики и разложить их в равномерный слой на тарелке. Меньшие кусочки быстрее достигнут комнатной температуры. Обычно это занимает 10-15 минут.
Еще один способ - раскатать масло скалкой. Для этого надо положить масло между двумя слоями пищевой пленки или бумаги для выпечки и легонько прокатать скалкой. Это увеличит площадь контакта с воздухом и быстро размягчит масло.
Если нужно быстро смешать масло с другими ингредиентами для блюда, то можно добавить масло не целым куском, а натереть его на терке или пропустить через пресс для чеснока.
О еще одном лайфхаке в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец. Она показала, как быстро растопить масло. Для этого нужно взять глубокую миску или чашку и наполнить ее кипятком, после чего сосуд нужно оставить на несколько минут.
После этого твердое масло нужно накрыть этой нагретой миской и подождать еще несколько минут, в зависимости от того, насколько нужно размягчить масло.
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Кто такая Диана Головец?
Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
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