Как быстро размягчить масло: топ-4 самых простых способа

Иногда из-за забытого в морозильной камере сливочного масла хозяйки откладывают приготовление блюд, хотя решить эту проблему можно за считанные минуты.

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Как за 5 минут растопить сливочное масло / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что делать, когда забыл растопить масло

Как размягчить масло с помощью миски

Во многих рецептах важным условием удачного блюда является использование именно размягченного сливочного масла, но часто хозяйки забывают вытащить пачку из морозильной камеры или холодильника.

Главред выяснил, что в таких случаях не обязательно откладывать свои планы по приготовлению кулинарных шедевров на потом, достаточно лишь воспользоваться несколькими хитростями.

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Можно попробовать один из самых простых вариантов - разрезать масло на мелкие кубики и разложить их в равномерный слой на тарелке. Меньшие кусочки быстрее достигнут комнатной температуры. Обычно это занимает 10-15 минут.

Чем заменить сливочное масло в блюдах / Инфографика: Главред

Еще один способ - раскатать масло скалкой. Для этого надо положить масло между двумя слоями пищевой пленки или бумаги для выпечки и легонько прокатать скалкой. Это увеличит площадь контакта с воздухом и быстро размягчит масло.

Если нужно быстро смешать масло с другими ингредиентами для блюда, то можно добавить масло не целым куском, а натереть его на терке или пропустить через пресс для чеснока.

О еще одном лайфхаке в TikTok рассказала украинский блогер Диана Головец. Она показала, как быстро растопить масло. Для этого нужно взять глубокую миску или чашку и наполнить ее кипятком, после чего сосуд нужно оставить на несколько минут.

После этого твердое масло нужно накрыть этой нагретой миской и подождать еще несколько минут, в зависимости от того, насколько нужно размягчить масло.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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