Как избавиться от запаха сигарет в квартире или доме: 5 самых простых эффективных способов

Сигаретный запах имеет свойство быстро "закрепляться" в помещении, особенно сильно такой запах впитывают текстиль и мягкая мебель. Поэтому если кто-то в вашей семье курит, или к вам приходили гости и кто-то из них курил сигареты в помещении, то может стать актуальным вопрос, как быстро избавиться от запаха сигарет.
Есть ряд методов, которыми можно решить эту проблему. Лучше применять их комплексно - по несколько сразу, чтобы результат был более эффективным.
1. Проветривание
Если в помещении кто-то курил сигареты недавно, то достаточно будет в течение 20-30 минут проветрить дом, чтобы избавиться от запаха, ведь он еще не успел въесться.
2. Влажная уборка
Нужно протереть поверхности и пол тряпкой, смоченной в растворе уксуса. Ковры можно почистить специальными средствами, а зимой выбить на снегу. Весь текстиль, который есть в комнате, где есть стойкий запах сигарет, лучше постирать с порошком и ополаскивателем.
3. Ароматизация помещения
Лучше переходить к этому году, когда уже выполнены предыдущие, ведь такой способ помогает скорее замаскировать неприятный запах, чем избавиться от него. Для ароматизации хорошо подойдут любимые эфирные масла и ароматические палочки, кофе, апельсиновая кожура и т.п.
4. Продукты и вещи, которые впитывают запахи
Также можно разместить в комнате продукты и вещи, которые впитывают запахи - соду, сухой рис, влажные полотенца и т.п.
5. Химические средства
Если предыдущие методы не справились с задачей, можно попробовать обработать поверхности в комнате специальными химическими средствами.
Как улучшить запах в квартире или доме
В программе "Все буде добре" рассказали, как сделать домашние ароматизаторы, чтобы улучшить запах в доме. Для этого можно использовать различные натуральные продукты.
1. Освежитель воздуха из желатина
Нужны будут 1 стакан кипятка, 2 столовые ложки желатина. Нужно в емкость (например, в стакан) налить кипятка, добавить желатин и размешать до его полного растворения. Когда он растворится, добавить немного корицы, любой пищевой краситель, 1-1,5 ложки глицерина, 2 капли эфирного масла чайного дерева. Поставить в прохладное место на несколько часов, чтобы такое желе застыло.
2. Водка, апельсин и лимон
Таким образом можно приготовить освежитель воздуха в аэрозоле. Нужно срезать кожуру лимона и апельсина, ведь этому способу потребуются не сами цитрусовые, а именно их кожура. Взять по половине кожуры одного и другого цитрусового, порезать или порвать руками, засыпать в пол-литровую банку и залить 200 мл водки. Оставить на 1-2 дня, чтобы натянулось.
Далее залить в бутылку с распылителем, добавить примерно столько же воды, несколько капель эфирного масла (мандарина, лимона, апельсина или грейпфрута), размешать и использовать для ароматизации помещения.
Смотрите видео о том, как сделать домашний ароматизатор:
Что за программа "Все буде добре"?
"Все буде добре" – украинское развлекательное ток-шоу семейной тематики, которое производилось в Украине. Выходило с 2012 года на телеканале "СТБ", последняя трансляция состоялась 27 декабря 2018 года.
Программа представляла собой сборник советов и рассуждений по разным тематикам рутинной жизни. Разбирались вопросы о мужчинах, женщинах и детях. В эфир приходили гости, рассказывавшие о своих проблемах или методах их решений. Шоу объединяло интересы женщин и мужчин относительно хозяйствования, воспитания детей, организации семейного бюджета, ухода за собой, кулинарного мастерства и т.д. Эксперты программы давали практические советы, применяемые в повседневной жизни и быту. Наглядно демонстрировалось решение семейных и домашних проблем, пишет Википедия.
Вас также может заинтересовать:
- Как выйти на крышу: идеальная загадка для проверки внимательности за 5 секунд
- Учитель потерял важный предмет, надо его найти за 7 секунд: загадка на внимательность
- Как удалить пятна от краски: 3 важных правила, которые должен знать каждый
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред