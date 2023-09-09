Как на украинском назвать мужчину-балерину: Авраменко расставил все точки над "і"

Ответ на вопрос на самом деле лежит на поверхности, хотя многие называют мужчин "балерунами".

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Как назвать "балеруна" правильно / коллаж Главред, фото скриншот YouTube (BBC News Украина, ProUA)

Знаете ли вы, как правильно называть мужчину, который занимается балетом? Известный учитель и лингвист Александр Авраменков своем экспресс-уроке рассказал, что часто украинцы используют для этого слово "балерун", однако его на самом деле не существует.

"В Национальном классификаторе профессий Украины всего 8 831 название, и большинство из них - мужского рода, хоть ими обозначают как мужчин, так и женщин. Кто-то скажет - гендерное неравенство, но не спешите с выводами!",- рассказал Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

Несмотря на это, в украинском языке есть и женские названия профессий, например, горничная, экономка, нянька, машинистка, медсестра и тому подобное. К слову, понятия "медбрат" в классификаторе не существует, поэтому мужчины, которые завершают обучение по медспециальности также называются медицинскими сестрами.

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Чтобы правильно назвать мужчину-балерину, не говорите "балерун". Вместо этого используйте форму "танцовщик балета" или же "артист балета".

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле - и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Отметим, ранее Александр Авраменко рассказал о том, какого рода город Днепр - среднего или мужского.

Кроме того, он удивил читателей ответом на вопрос о том, почему неправильно говорить "звонить друзьям".

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