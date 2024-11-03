Как нарезать лук и не плакать: эксперты поделились чудодейственными секретами

Чтобы не плакать обильными слезами, необходимо обратить внимание на несколько действенных и полезных лайфхаков.

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О чем вы узнаете:

Почему при нарезании лука хочется плакать

Как с помощью свечи или хлеба нарезать лук без слез

Лук является важной составляющей многих блюд благодаря своему насыщенному вкусу, но неприятное раздражение глаз во время его нарезания может испортить этот процесс.

Существует немало способов уменьшить слезы при нарезании лука, и журналисты CNN обратились к специалистам, чтобы узнать, какие методы действительно действенны.

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Почему возникают слезы при нарезании лука?

По словам пищевой ученой Эбби Тил, ощущение жжения, которое мы испытываем, резая лук, является его защитным механизмом.

Такие естественные барьеры, как горький вкус или колючки, помогают растениям защищаться от потребления.

Какие растения нельзя выращивать совместно / Инфографика: Главред

У лука эта функция заложена в структуре клеток, которые разделяют вещества, которые могут вступать в реакцию.

Во время нарезания лука повреждаются клетки, и ферменты взаимодействуют с аминокислотами, образуя серные соединения, которые испаряются и попадают в глаза. Эти соединения взаимодействуют с влагой на роговице, образуя серную кислоту в небольшом количестве, которая и вызывает слезы.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Способы уменьшить раздражение

Используйте вентилятор. Один из эффективных способов избежать слез - поставить рядом вентилятор, чтобы поток воздуха относил испарения от лица. Защитите глаза очками. Очки, хотя и выглядят необычно, могут обеспечить защиту от молекул лука в воздухе. Контактные линзы также могут помочь, действуя как барьер для глаз. Охладите лук. Погружение лука в холодную воду или охлаждение его в холодильнике уменьшит испарения. Однако постоянное хранение лука в холодильнике может ослабить его вкус, поэтому лучше охлаждать его только непосредственно перед нарезкой. Примените тепло. Небольшое подогревание лука в микроволновке перед нарезанием может снизить количество испарений. Этот метод подходит для блюд, где текстура лука не критична, поскольку нагрев делает его менее хрустящим. Добавьте кислоту. Обработка лука кислыми веществами, как лимонный сок или уксус, может замедлить фермент, вызывающий жжение, и одновременно усиливает вкус лука в блюде. Зажгите свечу. Некоторые люди считают, что свеча помогает блокировать испарения или, в случае ароматизированных свечей, вступает в реакцию с испарениями. Однако эффективность этого метода зависит от типа свечи. Держите во рту кусок хлеба. Еще один популярный метод - зажать во рту кусок хлеба или тоста, что может помочь уменьшить слезотечение. Однако это действует не всегда, и, возможно, работает только как психологический эффект.

Эти советы помогут сделать процесс нарезания лука более комфортным и уменьшат раздражение глаз.

Кстати, Главред также рассказывал, в какие дни сажать лук на зиму в ноябре. Если следовать правилам календаря, то урожай побьет рекорды.

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