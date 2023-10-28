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Как перевести окна в зимний режим: простой способ, о котором многие забывают

Андрей Ганчук
28 октября 2023, 05:00
Вы легко поймете, как переключить пластиковые окна на зимний режим – не забудьте только приготовить плоскогубцы, накидной ключ и шестигранник.
Окна
Как правильно регулировать окна на зиму, чтобы они не пропускали холод / Скриншот YouTube

Все хозяева в ожидании холодов наводят порядки в своих квартирах на зиму. Проверяют стыки, окна, двери и стараются заизолировать все щели, откуда может продувать. Иногда бывает, что с окнами все в порядке, но оттуда дует. Проблема в оконном режиме. Возникает вопрос, как перевести окна на зимний режим, чтобы сохранить тепло. Мы расскажем вам об этом простом способе.

Перевод окна в зимний режим не вызовет ни у кого затруднений. Главное – правильно и четко все сделать и тогда ваше окно не будет пропускать никакого лишнего воздуха.

Для начала нужно заранее подготовить плоскогубцы, накидной (разводной) ключ и шестигранник, чтобы они были под руками. Окна бывают разные и регулировка может отличаться.

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Далее следует открыть окно и найти запорные цапфы (эксцентрики) – подвижные элементы фурнитуры, которые вы найдете на створке с торцевой стороны.

После этого нужно взять и повернуть плоскогубцами или ключом цапфу, которая находится на несколько сантиметров выше оконной ручки, и повернуть ее от себя. Закройте окно и проверьте – прижим должен быть хорошим и не пропускать воздух. Однако не нужно, чтобы прижим был максимальным, иначе у вас могут быть проблемы с окном. Простыми проверками и регулировками цапфы вы сами выясните, какой режим будет для вас наиболее оптимальным.

Таким образом, вы сможете самостоятельно перевести пластиковые окна в зимний режим, чтобы они не пропускали воздух, а в доме было тепло.

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