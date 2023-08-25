Как почистить очень грязный палас в домашних условиях: самый эффективный способ

Если вы не знаете, как почистить ковер, не снимая его с пола, попробуйте использовать турецкий способ мытья паласов, который удивит вас результатом.

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Не интересуйтесь, как делать химчистку ковров, а приготовьте эффективное средство для паласа дома / Скриншот YouTube

Многие люди сначала отказываются от ковров как от пережитка культуры прошлого, а потом вновь их стелют в своих жилищах. Все-таки ковер придает дому атмосферу особого дизайна и уюта. Однако всегда возникает проблема чистки паласа, из-за чего люди интересуются, какое самое эффективное средство для чистки ковров. Мы расскажем, о хорошем способе очистки паласа, который используется в Турции.

Как чистят ковры в Турции

Мало кто знает, как турки чистят ковры. У них ковры очень распространены – их можно увидеть дома, в отелях, кафе и магазинах. Ковры у них очень ухожены даже без частой смены покрытия. Не понадобится даже особой химии.

Как приготовить средство для чистки ковров в домашних условиях

Чтобы приготовить средство для чистки паласа вам нужно заранее подготовить 1 литр воды, перчатки, 1 столовую ложку стирального порошка, щетку для чистки, 1 столовую ложку нашатырного спирта, маску и раствор для чистки ковра.

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В горячей воде растворяем стиральный порошок до полного растворения гранул. Можно использовать и жидкое средство. В порошковую смесь добавляем нашатырный спирт.

Надеваем маску, перчатки и начинаем чистить ковер такой смесью, нанося ее на щетку. Поверхность следует очищать круговыми движениями.

Процедуру следует повторять несколько раз в том случае, если ковер давно не чистили.

Внимательно проследите, чтобы дома во время такой уборки не было ни детей, ни домашних животных. Все окна должны быть открыты. Лучше всего, конечно чистить ковер на улице.

Когда завершите, ваш ковер снова будет чистым и красивым.

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