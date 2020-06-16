Назван лучший способ похудеть для каждого типа фигуры

Адаптируя свои тренировки к типу тела, можно ускорить потерю веса / Likar.info

Ведущий тренер по фитнесу и специалист по потере веса Дженна Ригби рассказала, что существует один простой способ вернуться в форму - это, узнать свой тип телосложения.

Она говорит, что, просто адаптируя свои тренировки к типу тела, можно ускорить потерю веса и заставить вас полюбить оболочку, в которой вы находитесь: "Наши тела бывают разных форм и размеров, и важно понимать свой собственный индивидуальный тип, чтобы подчеркнуть лучшие качества".

"Помните, что цель упражнений - сжигать жир и наращивать мышцы. Упражнения улучшат форму вашего тела и, в некотором роде, изменят его внешний вид, но возможно, что сама форма тела не изменится", - добавляет она.

Тренер поделилась рекомендуемыми упражнениями для каждого типа телосложения, чтобы улучшить фигуру и снизить вес.

Типы фигуры

Прямоугольник - это прямой тип тела вверху и внизу, когда ваши замеры обычно одинаковы во всех частях тела. Женщины с таким типом телосложения часто стремятся создавать изгибы, которыми не наделила природа.

Чтобы улучшить и создать линии, посвятите определенные дни упражнениям для конкретных частей тела, которые вы хотите улучшить.

"Например, чтобы "сделать" попу, вам нужно сосредоточиться на наращивании мышц с помощью упражнений на ягодицы, такие как приседания", - советует тренер.

Треугольник - один из самых распространенных типов телосложения, когда плечи и грудь уже, чем бедра, и у вас, как правило, стройные руки.

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"Прежде всего, сосредоточьтесь на сжигании жира вокруг упорных областей - это может быть достигнуто с помощью тренировок в стиле HIIT, которые дольше всего держат вас в зоне сжигания жира. Делайте каждую тренировку разнообразной и сосредоточенной на равномерной проработке всего тела", - поясняет она.

Если ваши плечи и бюст больше, чем ваши относительно узкие бедра, у вас так называемый перевернутый треугольник, и его часто считают "тяжелым верхом".

Лучшие упражнения: "Поза является ключевым фактором в развитии этого типа телосложения. Моим любимым упражнением являются отжимания для груди, а также комплексы для спины".

Если у вас более широкие бедра, чем плечи, узкий бюст и более полная линия талии, у вас так называемая форма тела "бриллиант".

Лучшие упражнения: "Начните с похудения ваших ног - бег и подъем в гору помогут в этом. Этот тип телосложения также часто имеет плоский живот, поэтому тренировка HIIT хорошо работает, чтобы максимизировать сжигание жира в этой области и показать ваши лучшие качества. Моими любимыми "горелками" для жира являються "велосипеды" и подъемы лежа".

Песочные часы считаются наиболее желанным типом тела, ведь при этом сбалансированы параметры ягодиц и верхней части тела, а также хорошо определяется талия. Ваше тело в целом пропорционально.

Лучшие упражнения: "Ваши тренировки должны быть равномерно распределены по всем участкам тела, чтобы избежать потери этих линий. Нужно начинать с кардио-упражнений и переходить к упражнениям на все тело - лучший способ равномерно сжигать жир.

"Занятия по кроссфиту и танцам часто работают хорошо для этих типов телосложения", - говорит тренер.

Если вы от природы мускулистые, но не особо пышные, то у вас спортивный тип телосложения - размеры плеча и бедра примерно одинаковы.

Ваша талия уже, чем ваше плечо и бедра, но она и не слишком четкая и выглядит более прямой.

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Лучшие упражнения: "Этот тип телосложения идеально подходит для силовых тренировок, и можно легко наработать мышечную массу, чтобы создать изгибы во всех нужных местах.

"Приседания и сложные упражнения в тяге помогут построить изгибы нижней части тела, а суперсеты на бицепсах и трицепсах (сгибания бицепсов и подтяжки трицепсов) обеспечат руки, которым многие будут завидовать", - добавляет эксперт.

В заключении Дженна говорит: "Важно помнить, что при любом типе фигуры кардиотренажеры и сжигание жира всегда помогут улучшить фигуру и внешний вид вашего тела. Продолжайте тренировки сначала для всего тела, а затем переходите к совершенствованию своих лучших изгибов через три-шесть месяцев".