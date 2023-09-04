Как понять что рядом с вами истероид: опасность характера

Истероиды есть в каждом кругу общения, их можно узнать за несколькими признаками.

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Как выглядят истероиды / Коллаж Главред, фото Instagram (thestyleograph, ninasandbech)

Существует много психотипов, которые могут определить характер человека. Самый распространенный из них - истероидный. Его не стоит путать с истерическим, первый имеет подвижную и быструю нервную систему. А чтобы проверить есть ли в вашем окружении такой человек или это вы, читайте признаки истероида ниже.

Кто такой истероид

Истероидный тип личности характеризуется быстрой, неустойчивой и подвижной нервной системой. Их можно охарактеризовать как "людей без устойчивого стержня". Основной причиной этого является неспособность поддерживать длительное возбуждение нейронов. Это проявляется в непостоянной работоспособности, быстром истощении энергии и потребности в частых перерывах. Их общение часто центрируется вокруг себя, выставление на показ собственной личности и самопрезентации.

Яркие, экспрессивные, они всегда жаждут внимания и нуждаются в проявлении любви. Они часто становятся героями любовных драм и могут растягивать их на годы, полностью погружаясь в эмоциональную зависимость от этих переживаний. В результате они часто переходят из одного любовного кризиса в другой.

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Истерический тип личности характеризуется высокой эмоциональностью, но при этом он обладает способностью создавать крепкие, уютные и стабильные отношения. Партнеру с ними будет комфортно, особенно если он проявляет щедрость в выражении комплиментов и проявлениях любви.

Признаки истероида: проверь себя

Внешний вид. Истероид всегда ярко одевается и пытаеться себя выразить контрастными цветами в одежде или необычными украшениями. Чем больше внимания они привлекают - тем лучше.

Истероид всегда ярко одевается и пытаеться себя выразить контрастными цветами в одежде или необычными украшениями. Чем больше внимания они привлекают - тем лучше. Мимика. Актерское мастерство - это о них. Истероиды часто активно жестикулируют, пародируют людей и отыгрывают конкретную роль, даже если в помещении только один человек. Экспрессия и быстрая смена настроения четко указывают на этот тип личности.

Актерское мастерство - это о них. Истероиды часто активно жестикулируют, пародируют людей и отыгрывают конкретную роль, даже если в помещении только один человек. Экспрессия и быстрая смена настроения четко указывают на этот тип личности. Старается быть лидером. Хоть он и пробует себе в роли руководителя, но ему удается это довольно трудно, потому что не хватает выдержки и стойкости. Несмотря на это, истероид нравится людям и они идут за ним.

Хоть он и пробует себе в роли руководителя, но ему удается это довольно трудно, потому что не хватает выдержки и стойкости. Несмотря на это, истероид нравится людям и они идут за ним. Эгоцентризм. Часто говорит только о себе и считает, что главное в жизни - он, а все крутится вокруг него.

Опасность общения с истероидом

Если вы готовы вступать любые отношения с истероидом, стоит учитывать, что это непросто, и вот почему.

Истероидный человек не переносит наставлений. Его раздражают морализаторские беседы и правила о "правильном" поведении. В его мире нет места понятию "должен", когда речь идет о своих обязательствах перед кем-либо или обществом. Если что-то "должно" быть, то только для него самого.

Такие индивиды могут неосознанно подталкивать вас к конфликту. Для них это также способ получить эмоциональную зарядку. Истероиды - прекрасные манипуляторы, следуйте советам, как не вестись на провокации.

Истероидные личности также могут проявлять склонность к изменам, потому что им хочется вновь почувствовать, что к ним проявляют интерес и стремятся к ним. Они ищут возможность играть, флиртовать, удивлять и завлекать.

Человек с истерическими чертами характера склонен приукрашивать действительность. Это может происходить не обязательно с целью извлечения выгоды или обмана вас. Он предпочитает рассказывать истории, где он видит себя в роли героя. Это особенно проявляется, если он не вполне удовлетворен своими достижениями и стремится компенсировать это иллюзорными успехами.

Ему трудно проявлять сопереживание, заботу и сострадание. Иногда он может выглядеть как искренний и внимательный, но на самом деле внутри его чувства могут отсутствовать. Если вы намерены устанавливать отношения с истероидом, важно осознать его внутреннюю эмоциональную отчужденность. Этот процесс сложен, но может быть более эффективным, чем попытки убедить истероида в его неискренности и изменить его.

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