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Как правильно придерживаться Великого Поста - полезные рекомендации

Марина Иваненко
4 марта 2025, 19:40
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Каких правил следует придерживаться во время Великого Поста. Пять практических советов помогут вам пройти этот период сознательно и с пользой для души.
Как правильно придерживаться Великого Поста
Как правильно придерживаться Великого Поста / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Историю возникновения поста
  • Советы, которые помогут правильно соблюдать пост

Каждый из нас еще с детства имеет свои предпочтения. Кто-то занимается спортом, кто-то - музыкой или вокалом. Но может ли каждый стать чемпионом, певцом или музыкантом? Понятно, что достичь таких вершин могут лишь единицы. Однако учиться побеждать, тренировать себя ради достижения поставленной цели может и должен каждый. То же касается и соблюдения поста. Маловероятно, что кто-то из нас может стать великим аскетом до Пасхи, однако за это время каждый способен создать серию собственных побед над собой и усовершенствоваться. Главред расскажет откуда возник пост и каких правил стоит придерживаться во время Великого Поста.

История возникновения поста

На YouTube-канале ITV Media Group архимандрит Меркурий, игумен Свято-Николаевского монастыря, рассказывает о том, как правильно соблюдать пост и об истории возникновения таких аскетических воздержаний. По его словам, поститься завещал еще Иисус Христос и сам показал это на собственном примере. Перед тем как начать проповедь Евангелия, он постился 40 дней в пустыне, где дьявол пытался его искусить, но Иисус не поддался. Христиане, как люди свободные, хотели принести добровольную жертву Богу - такого рода аскетический подвиг.

Пять советов от митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра

Первый: не нужно играть роль "аскета" - лучше попытаться победить себя. Если вы отказываетесь от мясного и молочного, попробуйте также не "есть" своих ближних.

Вторая: воздержитесь от раздражительности, осуждения и гнева. Если у вас возникают с этим проблемы, научитесь хотя бы сдерживать себя. Промолчите, старайтесь забыть плохие мысли. И главное - контролируйте свое внутреннее состояние и не давайте себе впасть в гордыню.

Третья: возможно, кто-то из ваших близких не соблюдает пост по определенным причинам. Не все члены семьи могут быть воцерковленными или верующими. Не стоит убеждать их, что они тоже должны поститься. И не нужно делать из этого событие в семье или коллективе. Главная черта аскета - скромность.

Четвертая: если вам не хватает времени на молитву, Великий пост - прекрасная возможность для нее. Многие замечали, что молиться после еды особенно трудно: веки становятся тяжелыми, а сытость заставляет дух засыпать вместе с телом.

Великий пост - хорошая возможность облегчить себе время для молитвы. Легкое чувство голода - самое благоприятное состояние для молитвы. Для начала попробуйте есть ровно столько, чтобы оставаться в этом состоянии. Кроме того, во время поста можно попробовать молиться ночью.

Пятая: у каждого из нас есть дела, которые мы часто откладываем "на потом": встречи с друзьями, визит к родителям, перечитывание посланий апостола Павла. Великий пост - прекрасная возможность для того, чтобы сделать все, что давно откладывали.

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Кто такой митрополит Переяславский и Вишневский Александр

Митрополит Переяславский и Вишневский Александр - украинский церковный деятель, сторонник восстановления церковного единства на основе канонической автокефалии Православной Церкви Украины. Настоятель киевского Спасо-Преображенского собора, где по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира много лет совершается богослужение на украинском языке. Автор книг, многих статей и научных исследований.

О канале ITV media group

Канал ITV media group - это современный ровенский телеканал с круглосуточным вещанием. Созданный еще в 2013 году. Сейчас насчитывает более 117 тысяч подписчиков. Канал активно работает над созданием авторского контента - более 20 программ собственного производства. Новости от ITV media group - беспристрастные и объективные, актуальные и горячие, прогрессивные и человечные.

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