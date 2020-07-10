Как правильно выбрать хостел - ТОП-8 критериев

Как выбрать хороший хостел / Pixabay

Путешественники часто выбирают для ночевок хостелы, где можно отдохнуть за небольшую плату. Там одновременно находится много разных и незнакомых друг другу людей. Но предоставляют ли эти заведения нужен гостям комфорт? К сожалению, в Украине нет закона, который бы регулировал действие хостелов. Зато заведения должны придерживаться международных стандартов. Как выбрать комфортный хостел, рассказала журналистка программы Тайный агент, который показывает Новый канал, Татьяна Сорокоус.

"В одном будут просторные и светлые комнаты, в другом – каморки с одним маленьким окошком. В одном – новейшая сантехника и отдельные душевые кабины, в другом – ржавый поддон. Хостелы очень разные, поэтому и к выбору нужно подходить тщательно"– посоветовала она Главреду.

Для того, чтобы найти лучший хостел, необходимо выполнить несколько правил и указаний.

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Как выбрать хороший хостел

Читайте отзывы и смотрите фотографии на разных сайтах.

Прочитайте внимательно все условия хостела.

Избегайте заведений вблизи железнодорожных путей и опасных кварталов.

Выясните перед бронированием, сколько кроватей в комнате, и его размеры.

Постельное белье и полотенца включены или нужно арендовать?

Шкафчики закрываются, и где хранить ценные вещи?

Есть ли доступ к интернету?

Круглосуточно работает стойка регистрации или нет, и если вы приехали поздно, как попасть в хостел?

Больше лайфхаков можно увидеть в проекте Тайный агент по понедельникам в 15:30 на Новом канале.