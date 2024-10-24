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Какая польза от петуха: 3 причины, по которым он должен быть в курятнике

Сергей Кущ
24 октября 2024, 10:23
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Его роль в курятнике далеко не ограничивается вопросом яйценоскости.
Зачем в курятнике петух
Зачем в курятнике петух / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как петух влияет на яйценоскость
  • В каком случае без петуха не обойтись
  • Как петух защищает кур

Многие начинающие фермеры задаются вопросом: можно ли держать кур без петуха и как это влияет на яйценоскость. Его роль в курятнике далеко не ограничивается вопросом яйценоскости.

Несут ли куры яйца без петухов?

Куриная физиология такова, что самки производят яйца независимо от наличия петуха. Яйца представляют собой неоплодотворенные яйцеклетки, покрытые защитными оболочками. На птицефабриках куры не контактируют с петухом, но это не мешает им откладывать до 300 яиц в год. Таким образом, куры несутся без петуха, но такие яйца не могут развиться в птенцов, пишет портал агрокорм.

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Для чего нужен петух для кур?

Несмотря на то, что петух не влияет на производство яиц, его роль в курятнике остается значимой. Главная функция петуха — оплодотворение яиц для выведения потомства. Если в хозяйстве планируется разводить цыплят, без петуха не обойтись. Только оплодотворенные яйца способны развиться в эмбрионы, из которых затем вылупляются цыплята.

Какая польза от петуха?

Кроме функции оплодотворения, петух выполняет и другие важные задачи в курятнике:

  • Защита стаи. Петухи обладают врожденным инстинктом защищать кур от хищников. Они предупреждают об опасности и могут вступить в бой с противником.
  • Поддержание порядка. Петух помогает организовать стадо, сохраняя порядок среди кур, предотвращая агрессию и драки.
  • Плодородие яиц. Если планируется выведение птенцов, петух необходим для оплодотворения яиц. Оплодотворенные яйца отличаются повышенной пищевой ценностью, в них больше белков и жиров, что делает их полезнее.

Почему петухи по утрам кукарекают?

Все просто: петух кукарекает, потому что у него есть внутренние часы, которые помогают ему предвидеть восход солнца. Как и все птицы, петухи поют – или кукарекают – в суточном цикле. Почти у всех животных есть такие циклы активности (циркадные ритмы), которые примерно повторяют цикл дня и ночи.

Какую функцию выполняет петух в курятнике?

Петух играет ключевую роль в поддержании социальной структуры стаи и обеспечении безопасности. Без петуха куры могут стать агрессивными друг к другу и могут подвергаться атакам хищников. Петух помогает сохранять спокойствие и порядок в стае.

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