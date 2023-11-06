Какие батарейки нельзя заряжать, чтобы не вызвать взрыв

Далеко не все батарейки можно заряжать. Чтобы избежать страшных последствий - читайте, какие батарейки можно заряжать.

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Читайте, сколько заряжать обычные батарейки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Батарейки имеют свойство взрываться, поэтому следует быть особенно осторожными в попытках их заряжать. Следует всматриваться в тип батареек, на их маркировку, инструкцию и состояние. Главред расскажет о лайфхаках - как понять, что батарейки можно заряжать.

Обычные одноразовые алкалиновые батарейки можно заряжать, но при наличии специального устройства. Но главная ошибка многих - пытаться возобновить 100% заряд батарейки. Этого допускать нельзя, иначе спровоцируете ЧП.

Как понять, что батарейки можно заряжать

Исследуйте, что за тип батареек. Заряжать можно обычно перезаряжаемые (аккумуляторные) батарейки.

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Посмотрите на маркировку. Перезаряжаемые батарейки обычно имеют обозначения, такие как "NiMH" (никель-металлогидридные) или "Li-ion" (литий-ионные).

Удостоверьтесь, что у вас правильное зарядное устройство, совместимое с типом батареек, которые вы хотите зарядить.

Всегда следуйте инструкциям, предоставленным производителем батарей и зарядного устройства.

Как понять, какие батарейки можно заряжать, а какие - нет

Батарейки типа AA Alkaline LR6 1.5 V, AA или AAA, батарейки в форме таблеток, щелочные батарейки, солевые батарейки не предназначены для зарядки и являются одноразовыми.

А вот перезаряжаемые пальчиковые батарейки, как правило, имеют тип NiMH (никель-металлогидридные). Они предназначены для многократной перезарядки и могут быть заряжены с использованием соответствующего зарядного устройства.

А вот какие батарейки можно заряжать

Большинство перезаряжаемых аккумуляторных батареек можно заряжать многократно.

NiMH (никель-металлогидридные батарейки). Эти батарейки широко распространены и часто используются в устройствах, таких как фонари, игрушки, беспроводные телефоны, и др.

Li-ion (литий-ионные батареи). Литий-ионные батарейки часто используются в портативных электронных устройствах, таких как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Они можно заряжать с использованием соответствующих зарядных устройств.

LiPo (литий-полимерные батарейки). Эти батарейки часто применяются в беспилотных летательных аппаратах (дронах), радиоуправляемых игрушках и некоторых портативных устройствах. Их также можно заряжать при наличии совместимого зарядного устройства.

NiCd (никель-кадмиевые батарейки). Хотя более редки, но некоторые старые устройства и системы всё ещё используют никель-кадмиевые батареи, которые также могут быть перезаряжаемыми.

Полезный лайфхак - как зарядить батарейку от часов. Если у вас есть часы с аккумулятором (например, смарт-часы или некоторые цифровые часы), то их аккумулятор можно заряжать, используя зарядное устройство, которое обычно поставляется в комплекте с такими часами. Просто подключите зарядное устройство к часам и соблюдайте инструкции производителя по зарядке. Время зарядки и частота зарядки будут зависеть от модели часов и их аккумулятора.

Важно помнить, что даже среди перезаряжаемых батареек существует разнообразие типов и размеров, и для каждого типа часто требуется специфическое зарядное устройство.

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