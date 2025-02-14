Какой цвет краски для волос может быть вредным: главная причина в составе

Многие красят свои волосы, но не обращают внимания на состав краски.

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Краска для волос / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой цвет краски может быть вредным

С чем это связано

Большинство женщин считает, что отсутствие аммиака в краске для волос делает её более безопасной и качественной, но это не всегда так.

В частности, последние исследования ученых показали, что есть другая составляющая, которая может влиять на здоровье локонов, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

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Отмечается, что регулярное окрашивание волос может оказать плохое влияние на качество волос. Поэтому рекомендуется при выборе краски внимательно изучать состав.

Какой цвет краски имеет самое вредное влияние на волосы

Самыми опасными считаются краски темного цвета, потому что они содержат резорцинол. Эта составляющая содержится только в красках темных оттенков. Он нужен для того, чтобы легко убрать пигмент красящей смеси с кожи.

Этот компонент очень токсичен и может вызвать аллергические реакции. С 2021 года во многих европейских странах резорцинол попал в список особо опасных веществ с риском для здоровья человека.

Кроме того, многие краски темных цветов имеют в своем составе соли свинца и ртути - плюмбаты и меркуриаты соответственно. Если эти вещества будут накапливаться в организме, они способны вызвать серьезное отравление.

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