Карта дня: что предвещает Таро на 23 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на среду.

https://glavred.info/life/karta-dnya-chto-predveshchaet-taro-na-23-avgusta-10495105.html Ссылка скопирована

что предвещает Таро на 23 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня Таро на сегодня - 23 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Башня

видео дня

Данная карта всегда предшествует сильным прозрениям и озарениям. Она приносит желание бороться и совершать прорывы в своей жизни. Перемены, конечно, никогда не бывают легкими, но неизвестность совсем скоро может принести новое счастье и достижения.

Башня - любовь и отношения

Карта Башни для отношений - не очень хороший знак. Она может предвещать о разрушении даже крепких пар, казалось бы - проверенных временем. Скорее всего, влюбленных настигнет кризис, однако совместные усилия смогут кардинально изменить ситуацию и сохранить союз. Причиной кризисов могут стать проблемы, которые долго копятся, а в последствии - всё разрушают. Не копите проблемы. старайтесь сразу обо всем договариваться.

Также вам может быть интересно: