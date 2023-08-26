Карта дня: что предвещает Таро на 26 августа

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.
Карта дня Таро на сегодня - 25 августа
Таро Уейта предвещает:
Карта дня - Башня
Данная карта сулит озарение, которое настанет довольно скоро. Людям будет хотеться делать свершения и расставаться с прошлым. Также появится возможность повлиять на жизнь других, в частности - изменить их жизнь в лучшую сторону. Это время для роста над собой и создания нового уклада жизни.
Башня - любовь и отношения
Кризис для пары - привычное явление. однако победить его сейчас можно только в случае старания с двух сторон. Главное- не копить проблемы, уметь вести диалог и обсуждать всё, что вас тревожит. Только диалог может помочь сохранить отношения.
Также вам может быть интересно:
- Что означает черная вышиванка: о чем говорит цвет народной одежды
- Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы: что поставить на стол
- Трем знакам повезет в начале месяца: китайский гороскоп на сентябрь 2023