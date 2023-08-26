Карта дня: что предвещает Таро на 26 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на среду.

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Что предвещает Таро на 26 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня Таро на сегодня - 25 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Башня

видео дня

Данная карта сулит озарение, которое настанет довольно скоро. Людям будет хотеться делать свершения и расставаться с прошлым. Также появится возможность повлиять на жизнь других, в частности - изменить их жизнь в лучшую сторону. Это время для роста над собой и создания нового уклада жизни.

Башня - любовь и отношения

Кризис для пары - привычное явление. однако победить его сейчас можно только в случае старания с двух сторон. Главное- не копить проблемы, уметь вести диалог и обсуждать всё, что вас тревожит. Только диалог может помочь сохранить отношения.

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