Китайський гороскоп на завтра 9 грудня 2023: Тигр - осторожней с деньгами, Кабан - отстаивайте свое

Бык может быть очень суровым, осуждая тех, кто кажется ему не в своей тарелке.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 9 декабря рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Для многих это все еще очень напряженное время. Хотя ваши экстрасенсорные способности сейчас очень сильны, есть вероятность дать волю эмоциям. Постарайтесь быть максимально практичными и организованными. Это прекрасное время для того, чтобы по возможности активнее участвовать в совместных занятиях с детьми.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Сегодня вы можете быть очень суровы, осуждая тех, кто кажется вам не в своей тарелке. Ваше отношение будет легко уловить, даже если вы не скажете об этом лично. Будьте особенно осторожны и не судите слишком строго детей, коллег по работе или любимых домашних животных. Учите, а не осуждайте.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Будьте осторожны и не тратьте больше денег, чем можете себе позволить. В то же время делайте все возможное, чтобы не беспокоиться о своем финансовом положении. Разделяя свои интересы, вы можете завоевать друзей и отлично повеселиться сегодня. Более легкомысленный подход будет особенно эффективен, если вы находитесь в кругу молодых людей.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Если в вас пробудилась какая-то глубинная часть вашей натуры, следуйте этому чувству. Будьте честны с любимым человеком о том, что вы переживаете. Возьмите любой совет, который вы бы дали, и примените его к себе. Сдвиг в космической энергии помогает видеть вещи с большей ясностью.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Уделите сегодня внимание ожидаемым обязанностям и необходимым деталям. Творчески переосмыслите скучные, трудные или неприятные дела, превратив их в игры. Если возможно, привлеките других людей, чтобы сделать это более приятным способом. Негативные чувства, которые заставляют вас злиться, испытывать неуверенность или страх, вполне законны, но не позволяйте им управлять вашим выбором.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Это отличный день для того, чтобы покататься на лыжах, отправиться в путешествие или погрузиться в учебу. Многие люди вокруг вас могут вести себя странно. Это не ваша вина. Попытка руководить людьми может быть похожа на пастьбу кошек. Поощряйте друзей, членов семьи и коллег, чтобы они видели светлую сторону.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Ищите любую возможность быть полезным другим. Это может быть что-то простое, например, дружеский визит к человеку, который нечасто выходит из дома, если это возможно. Делайте все возможное, чтобы закончить начатое. Если вы торопитесь, то можете упустить важные детали. Будьте готовы пересмотреть и, если нужно, переделать.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Это прекрасное время, чтобы насладиться простыми удовольствиями. Сад, вкусная еда и проекты по дому могут принести удовлетворение. Вы можете обнаружить, что сопротивляетесь чему-то, что кажется вам непонятным или странным. Расслабьтесь и сделайте все возможное, чтобы с доверием отнестись к событиям дня.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Это мощное и позитивное время для того, чтобы сделать выбор. Ваша способность видеть две стороны вопроса сильна. Возможно, вам потребуется принять более черно-белый подход. Те, кто чувствует необходимость противостоять вам, могут помочь вам прояснить, чего вы действительно хотите и в чем нуждаетесь.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

В стрессовые времена некоторые будут испытывать страх и уныние. Другие могут почувствовать, что им придется обманывать, чтобы добиться успеха. Вы можете стать примером уверенности и хорошего настроения. Делайте все возможное, чтобы делиться хорошими идеями и подбадривать других. Уделяйте внимание уходу за собой и представляйте себя в лучшем свете.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Хорошо иметь структуру и конкретные цели. Сегодня вы будете наиболее счастливы, если в вашей жизни будет разнообразие и чувство вызова. Сильные чувства должны найти свое выражение. Выходите на улицу и развлекайтесь. Ради собственной безопасности и душевного спокойствия избегайте опасных районов и особенно контролирующих людей.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Это может быть день, когда все вокруг вас в замешательстве или неопределенности. Это просто означает, что вы более психически настроены на текущий момент. Многим людям приходится нелегко. Отношение с доверием и искреннее отстаивание того, что вы считаете правильным, поможет вам и вашему окружению.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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