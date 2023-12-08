Лунный календарь 9 декабря 2023: очень опасный день для работы может повлечь серьезные последствия

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 9 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
9 декабря - убывающая Луна. С 04:15 - 26-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 9 декабря
Самодовольство и самообман – властные качества этого дня. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, вам потребуются выдержка и сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором. Самое трудное в этот день – постоянные перепады настроения.
Влияние Луны 9 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: Можно решать простые вопросы, но не стоит принимать серьезных решений. Очень опасный день для работы и бизнеса, не делайте ничего, что может повлечь серьезные последствия. Обратите внимание на сегодняшнее окружение: среди ваших оппонентов могут появиться личности с недобрыми намерениями. А вот для адвокатов день очень подходящий, их, вероятнее всего, ждет успех.
Здоровье: Больному или недомогающему может угрожать серьезная опасность, если ему вовремя не будет оказана помощь.
Стрижка волос: Отложите стрижку, можете испортить и без того нестабильное настроение.
Отношения: Контакты в этот день надо, по возможности, ограничить, общаться лишь по необходимости или с самыми надежными людьми.
Сон в ночь с 8 на 9 декабря
Сегодняшние сны отражают уровень вашей гордыни и самолюбия. Если вы видите себя успешным, всемогущим и довольным, то, возможно, пришло время вернуться на землю и реалистично оценить свое положение. Если вы видите себя убогим и несчастным, наступил момент повысить свою самооценку, научиться любить и уважать себя.
Совет на 9 декабря по лунному календарю
Совет водителям: будьте особенно бдительными на дорогах, заботьтесь о своем автомобиле, не оставляйте его без должного присмотра.
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