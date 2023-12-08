Лунный календарь 9 декабря 2023: очень опасный день для работы может повлечь серьезные последствия

Сегодняшние сны отражают уровень вашей гордыни и самолюбия.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-9-dekabrya-2023-ochen-opasnyy-den-dlya-raboty-mozhet-povlech-sereznye-posledstviya-10523321.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на 8 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (fotosonica_official, moon_loverclub)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 9 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

9 декабря - убывающая Луна. С 04:15 - 26-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 9 декабря

Самодовольство и самообман – властные качества этого дня. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, вам потребуются выдержка и сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором. Самое трудное в этот день – постоянные перепады настроения.

видео дня

Влияние Луны 9 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Можно решать простые вопросы, но не стоит принимать серьезных решений. Очень опасный день для работы и бизнеса, не делайте ничего, что может повлечь серьезные последствия. Обратите внимание на сегодняшнее окружение: среди ваших оппонентов могут появиться личности с недобрыми намерениями. А вот для адвокатов день очень подходящий, их, вероятнее всего, ждет успех.

Здоровье: Больному или недомогающему может угрожать серьезная опасность, если ему вовремя не будет оказана помощь.

Стрижка волос: Отложите стрижку, можете испортить и без того нестабильное настроение.

Отношения: Контакты в этот день надо, по возможности, ограничить, общаться лишь по необходимости или с самыми надежными людьми.

Сон в ночь с 8 на 9 декабря

Сегодняшние сны отражают уровень вашей гордыни и самолюбия. Если вы видите себя успешным, всемогущим и довольным, то, возможно, пришло время вернуться на землю и реалистично оценить свое положение. Если вы видите себя убогим и несчастным, наступил момент повысить свою самооценку, научиться любить и уважать себя.

Совет на 9 декабря по лунному календарю

Совет водителям: будьте особенно бдительными на дорогах, заботьтесь о своем автомобиле, не оставляйте его без должного присмотра.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.