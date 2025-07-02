Корея никакого отношения не имеет: почему морковь по-корейски так называется

В корейской кухне не встретить морковь по-корейски и это не случайно.

https://glavred.info/life/koreya-nikakogo-otnosheniya-ne-imeet-pochemu-morkov-po-koreyski-tak-nazyvaetsya-10677863.html Ссылка скопирована

Где придумали корейскую морковь / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему корейцы вместо капусты начали готовить морковь

В какой стране появилась морковь по-корейски на самом деле

В Южной Корее на местном рынке можно увидеть множество блюд, но отнюдь не корейскую морковь. Из-за этого возникает вопрос, где придумали корейскую морковь и почему ее так назвали.

Главред узнал, что в конце 30-х годов корейцы, жившие на Дальнем Востоке из-за понимания неизбежности войны, были депортированы по указу Сталина в Среднюю Азию. Об этом рассказал автор канала "История на тарелке".

видео дня

"Десятки тысяч людей оказались в совершенно другой, не знакомой им среде. Поэтому столкнулись с тем, что не было привычных им продуктов", - подчеркнул он.

Корейцы оказались в ситуации, когда они не имели ни пекинской капусты, ни платикодона и не могли сделать панчхан - различные закуски и салаты, которые являются традиционными для Южной Кореи и подаются к основному блюду и рису. Поэтому корейцы начали готовить в качестве альтернативы морковь.

После войны их диаспора постепенно разъехалась по всему бывшему СССР и корейцы готовили морковь на своих новых местах проживания, хотя на родине никто и не слышал о таком блюде. Но люди после популяризации моркови, которую готовили корейцы, назвали ее "по-корейски".

Смотрите видео о возникновении моркови по-корейски:

Читайте также:

Что известно о канале "История на тарелке"? История на тарелке - украинский YouTube-канал, автор которого рассказывает о кулинарных традициях и рецептах древних времен. Миссия канала - возродить историю через еду, исследуя древние техники приготовления, ингредиенты и культурные контексты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред