Корея никакого отношения не имеет: почему морковь по-корейски так называется

Вы узнаете:
- Почему корейцы вместо капусты начали готовить морковь
- В какой стране появилась морковь по-корейски на самом деле
В Южной Корее на местном рынке можно увидеть множество блюд, но отнюдь не корейскую морковь. Из-за этого возникает вопрос, где придумали корейскую морковь и почему ее так назвали.
Главред узнал, что в конце 30-х годов корейцы, жившие на Дальнем Востоке из-за понимания неизбежности войны, были депортированы по указу Сталина в Среднюю Азию. Об этом рассказал автор канала "История на тарелке".
"Десятки тысяч людей оказались в совершенно другой, не знакомой им среде. Поэтому столкнулись с тем, что не было привычных им продуктов", - подчеркнул он.
Корейцы оказались в ситуации, когда они не имели ни пекинской капусты, ни платикодона и не могли сделать панчхан - различные закуски и салаты, которые являются традиционными для Южной Кореи и подаются к основному блюду и рису. Поэтому корейцы начали готовить в качестве альтернативы морковь.
После войны их диаспора постепенно разъехалась по всему бывшему СССР и корейцы готовили морковь на своих новых местах проживания, хотя на родине никто и не слышал о таком блюде. Но люди после популяризации моркови, которую готовили корейцы, назвали ее "по-корейски".
Смотрите видео о возникновении моркови по-корейски:
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Что известно о канале "История на тарелке"?
История на тарелке - украинский YouTube-канал, автор которого рассказывает о кулинарных традициях и рецептах древних времен. Миссия канала - возродить историю через еду, исследуя древние техники приготовления, ингредиенты и культурные контексты.
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