Корзины будут полными за считаные часы: как быстро растут разные грибы после дождя

Белые грибы растут за пару дней, но рекордсменами в росте после дождя являются сморчки.

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Как быстро растут грибы после дождя / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Роговдом), flickr (Clément Chéné)

Растут, как грибы после дождя. Это выражение широко известно с детства и намекает на то, что грибы в природе растут очень быстро. Тем не менее, не многие знают, насколько быстро это происходит на самом деле. Сколько времени действительно требуется для появления первых грибов после выпадения осадков, рассказываем ниже.

Как быстро появляются грибы после дождя

По сравнению с другими растениями, грибы действительно растут очень быстро. Однако конкретная скорость созревания и роста может значительно различаться в зависимости от вида грибов. Выпадение осадков является важным фактором, но не единственным определяющим условием в этом случае.

Так, некоторые грибы способны подниматься из грибницы всего за несколько часов после дождя, в то время как для других это может занять дни и даже недели. Однако в большинстве случаев процесс созревания грибов обычно занимает от 3 до 7 суток. В этот период они не только увеличиваются в размерах, но также прибавляют и в весе. Кроме воды, для успешного роста грибов критически важны нормальная влажность и повышенная температура воздуха.

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Сколько дней растут белые грибы после дождя

Наиболее активно грибы растут весной и в начале лета. По мере приближения осени, скорость роста всех видов грибов снижается из-за изменения температуры. Чем прохладнее становится, тем медленнее растут грибы.

Вот сколько растут различные грибы после дождя:

Белый гриб полностью созревает за 3 дня.

Маслята можно начать собирать уже через 6 часов после дождя, и полностью они вырастают за 3 суток.

Подосиновик достигает созревания всего за один день.

Веселки и сморчки достигают высоты до 30 см всего за 1 час, что делает их рекордсменами по скорости роста.

Опята созревают только через 7 дней, хотя поднимаются вверх менее чем за 24 часа.

Подберезовику требуется до 5 дней для полного роста.

Самыми медленно растущими грибами являются лисички, им требуется около 3 недель.

Как и где можно найти грибы

Опытные грибники разбираются в том, какие конкретные виды грибов они ищут, и учитывают погодные условия. Например, во время влажной погоды грибы чаще можно найти там, где среда менее влажная, такие как сухие возвышенности, которые хорошо прогреваются солнцем. Грибы часто предпочитают появляться на полянах и в лесных опушках, где деревья стоят реже. В сухую погоду грибы, наоборот, лучше искать в тени деревьев, в густой траве и между холмами, где влага сохраняется.

В сосновом лесу можно найти белые, моховики, подберезовики и сыроежки, а в еловом - также рыжики и лисички. В пойменных лесах можно обнаружить сморчки и опята. Луги и пастбища являются идеальными местами для нахождения шампиньонов.

Если вы не уверены, куда отправиться за грибами, можете обратиться к друзьям и знакомым - "сарафанное радио" часто бывает весьма полезным для начинающих грибников.

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