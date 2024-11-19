Котенок спрятался в листве: его нужно найти за 12 секунд

Авторы головоломок вдохновились атмосферой осени и создали очень сложную задачу для настоящих мастеров по разгадыванию оптических иллюзий.
На изображении ниже вы увидите кучу листьев, среди которых спрятался котенок. У вас всего 12 секунд, чтобы его найти. Задача не так проста, как кажется, тем более что время ограничено, пишет Главред.
Кстати, головоломки — не просто отличный способ потренировать свой интеллект. Также они могут стать веселым развлечением для друзей и членов семьи.
Правильный ответ опубликован ниже:
Ранее на форуме Reddit опубликовали головоломку, которую пользователи назвали очень сложной. По сути, это не головоломка в прямом смысле этого слова. На самом деле это фото двора с опавшими листьями, среди которых нужно найти теннисный мяч. Автор говорит, что мяч его собаки улетел во двор к соседу, и ему понадобилось около пяти минут, чтобы его найти среди кучи листьев.
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