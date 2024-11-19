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Котенок спрятался в листве: его нужно найти за 12 секунд

Анна Ярославская
19 ноября 2024, 02:31
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Вам кажется, что вы видите просто кучу опавших листьев, но на самом деле это не так.
Головоломка
Только люди с высоким IQ могут обнаружить котенка, прячущегося в листве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Авторы головоломок вдохновились атмосферой осени и создали очень сложную задачу для настоящих мастеров по разгадыванию оптических иллюзий.

На изображении ниже вы увидите кучу листьев, среди которых спрятался котенок. У вас всего 12 секунд, чтобы его найти. Задача не так проста, как кажется, тем более что время ограничено, пишет Главред.

Видите ли вы котенка?
Видите ли вы котенка? / mirror.co.uk

Кстати, головоломки — не просто отличный способ потренировать свой интеллект. Также они могут стать веселым развлечением для друзей и членов семьи.

видео дня

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее на форуме Reddit опубликовали головоломку, которую пользователи назвали очень сложной. По сути, это не головоломка в прямом смысле этого слова. На самом деле это фото двора с опавшими листьями, среди которых нужно найти теннисный мяч. Автор говорит, что мяч его собаки улетел во двор к соседу, и ему понадобилось около пяти минут, чтобы его найти среди кучи листьев.

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