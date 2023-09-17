Вера, Надежда и Любовь: кто 17 сентября за новым календарем празднует именины

В этот день именины празднуют мужчины, которые являются обладателями шести имен.
Именины 17 сентября: мужчины
- Иоанн - означает "Господь сжалился";
- Илья - означает "Яхве — мой Бог";
- Никодим - означает "побеждающий народ"
- Павел - означает "малый", "небольшой";
- Серафим - означает "огненный";
- Феодосий - означает "данный богом".
Именины 17 сентября: женщины
- Александра - означает "защищать", "отражать", "предотвращать";
- Вера - означает "вера";
- Ирина - означает "мир", "спокойствие";
- Любовь - означает "любовь";
- Надежда - означает "действовать";
- София - означает "мудрость", "разумность", "наука".
Кто из знаменитостей родился 17 сентября
- Эстебан Окон - французский автогонщик, пилот "Формулы-1".
- Виктор Савченко - украинский советский боксер, двукратный призер Олимпийских игр.
- Михаил Коцюбинский - писатель, общественный деятель, классик украинской литературы "Fata Morgana", "Тени забытых предков".
- Кейт Флинт - британский певец, музыкант, танцор, вокалист группы The Prodigy.
- Хэнк Уильямс - американский автор-исполнитель, "отец" современной кантри-музыки.
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