Кто похититель детей: загадка для самых сообразительных, ответ надо дать за 5 секунд

Одним из важнейших навыков в оценке интеллекта является зрительное восприятие - способность мозга быстро интерпретировать и анализировать информацию, которую мы получаем с помощью зрения.
Люди с высоким IQ, как правило, обладают превосходными навыками наблюдения, что позволяет им замечать детали, которые другие пропускают. Кроме того, когнитивная гибкость - то есть способность переключаться между различными точками зрения - играет важную роль в разгадывании сложных загадок.
В следующей загадке нужно отгадать, кто на рисунке является похитителем, пишет jagranjosh.
На первом рисунке мы видим, как мужчина надевает шапку-балаклаву на голову для мальчика, на втором рисунке похожую шапку одевает женщина девочке.
Но только один из изображенных взрослых является похитителем, который пытается увести с собой чужого ребенка. Нужно догадаться, кто именно является злоумышленником.
При этом придется спешить, ведь на разгадывание загадки есть всего 5 секунд. Непросто будет понять, где правильный ответ, за такой короткий промежуток времени.
Попробуйте не отвлекаться и решить задание как можно быстрее.
А когда разгадаете загадку, можете прокрутить страницу вниз, чтобы посмотреть на правильный ответ.
Правильный ответ: похитителем является женщина. На картинке видно, что на улице жарко, поэтому шапка не нужна.
Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.
Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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