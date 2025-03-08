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Кто похититель детей: загадка для самых сообразительных, ответ надо дать за 5 секунд

Алёна Воронина
8 марта 2025, 07:10
171
Сложная загадка поможет проверить свои навыки наблюдения и внимательность.
Загадка
Кто похититель детей/ jagranjosh

Одним из важнейших навыков в оценке интеллекта является зрительное восприятие - способность мозга быстро интерпретировать и анализировать информацию, которую мы получаем с помощью зрения.

Люди с высоким IQ, как правило, обладают превосходными навыками наблюдения, что позволяет им замечать детали, которые другие пропускают. Кроме того, когнитивная гибкость - то есть способность переключаться между различными точками зрения - играет важную роль в разгадывании сложных загадок.

В следующей загадке нужно отгадать, кто на рисунке является похитителем, пишет jagranjosh.

видео дня

На первом рисунке мы видим, как мужчина надевает шапку-балаклаву на голову для мальчика, на втором рисунке похожую шапку одевает женщина девочке.

Но только один из изображенных взрослых является похитителем, который пытается увести с собой чужого ребенка. Нужно догадаться, кто именно является злоумышленником.

При этом придется спешить, ведь на разгадывание загадки есть всего 5 секунд. Непросто будет понять, где правильный ответ, за такой короткий промежуток времени.

Загадка
Кто похититель детей/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться и решить задание как можно быстрее.

А когда разгадаете загадку, можете прокрутить страницу вниз, чтобы посмотреть на правильный ответ.

Правильный ответ: похитителем является женщина. На картинке видно, что на улице жарко, поэтому шапка не нужна.

Загадка
Похитителем является женщина/ jagranjosh

Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

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Что такое головоломки?

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