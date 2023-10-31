Лунный день 1 ноября 2023: опасная энергия Месяца может отразиться на здоровье

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 1 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
1 ноября - Луна убывающая. С 18:05 - 19-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.
Влияние Луны на человека 1 ноября
Этот день несет в себе интенсивную, напряженную и потенциально опасную энергию, которая словно парит в воздухе.
Влияние Луны 1 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Рекомендуется отложить серьезные деловые решения, подписывать соглашения и начинать новые проекты. Обсуждайте текущие вопросы, но переговоры о нововведениях лучше отложить. Остерегайтесь сомнительных предложений и действуйте осторожно. Неблагоразумное решение может разрушить ваши предыдущие усилия. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами, взаймы давать или брать, так как есть риск столкнуться с мошенничеством. Командировки могут быть благоприятными, особенно если вы отправляетесь в одиночку. Этот день считается одним из наименее подходящих для смены рабочего места или сферы деятельности.
Здоровье: Говорят, что это критический день для людей с психическими проблемами. Важно следить за питанием, так как существует повышенный риск отравлений.
Стрижка волос: Этот день подходит для тех, у кого волосы слабые, тусклые и тонкие. Стрижка поможет придать им жизнь и плотность. В результате стрижки может возникнуть знакомство и даже новая дружба.
Отношения и брак: Не поддавайтесь на провокации и не провоцируйте других. Не стоит слишком углубляться в разбирательства отношений, так как это может усложнить ситуацию. Помните, что ваши действия могут повлиять на то, как с вами обращаются. Постарайтесь избегать конфликтов и ограничьте общение, если это необходимо. Считается, что этот день не подходит ни для бракосочетания, ни для развода.
Сон в ночь с 31 октября на 1 ноября
Сны в эти сутки могут напугать, но они не сбываются.
Совет на 1 ноября по лунному календарю
Если обстоятельства позволяют, рекомендуется провести этот день в уединении дома, избегая выходов. Этот день предоставляет хороший момент для очистки как материального, так и духовного пространства: мысли, души, совести, тела и дома. Желательно, чтобы в течение всего дня в вашем доме горела свеча. Проведите время у камина, около костра или в обители свечей. Это будет полезно для саморефлексии, чтобы сожалеть о недобрых мыслях и поступках, избавиться от чужого воздействия и подавить гордыню.
Читайте также:
- Гороскоп на завтра 31 октября 2023: Скорпиону - перемены в карьере, Деве - важный совет
- Лунный день 31 октября 2023: прекрасный день для смены стрижки и цвета волос
- Гороскоп на ноябрь 2023: Скорпионов ждет месяц прибыли и удовольствий