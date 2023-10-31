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Лунный день 1 ноября 2023: опасная энергия Месяца может отразиться на здоровье

Лидия Неплях
31 октября 2023, 10:55
В этот день не нужно вестись на провокации, чтобы не случился конфликт.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Conall), скриншот YouTube (Māris Pehlaks)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 1 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

1 ноября - Луна убывающая. С 18:05 - 19-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 1 ноября

Этот день несет в себе интенсивную, напряженную и потенциально опасную энергию, которая словно парит в воздухе.

видео дня

Влияние Луны 1 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется отложить серьезные деловые решения, подписывать соглашения и начинать новые проекты. Обсуждайте текущие вопросы, но переговоры о нововведениях лучше отложить. Остерегайтесь сомнительных предложений и действуйте осторожно. Неблагоразумное решение может разрушить ваши предыдущие усилия. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами, взаймы давать или брать, так как есть риск столкнуться с мошенничеством. Командировки могут быть благоприятными, особенно если вы отправляетесь в одиночку. Этот день считается одним из наименее подходящих для смены рабочего места или сферы деятельности.

Здоровье: Говорят, что это критический день для людей с психическими проблемами. Важно следить за питанием, так как существует повышенный риск отравлений.

Стрижка волос: Этот день подходит для тех, у кого волосы слабые, тусклые и тонкие. Стрижка поможет придать им жизнь и плотность. В результате стрижки может возникнуть знакомство и даже новая дружба.

Отношения и брак: Не поддавайтесь на провокации и не провоцируйте других. Не стоит слишком углубляться в разбирательства отношений, так как это может усложнить ситуацию. Помните, что ваши действия могут повлиять на то, как с вами обращаются. Постарайтесь избегать конфликтов и ограничьте общение, если это необходимо. Считается, что этот день не подходит ни для бракосочетания, ни для развода.

Сон в ночь с 31 октября на 1 ноября

Сны в эти сутки могут напугать, но они не сбываются.

Совет на 1 ноября по лунному календарю

Если обстоятельства позволяют, рекомендуется провести этот день в уединении дома, избегая выходов. Этот день предоставляет хороший момент для очистки как материального, так и духовного пространства: мысли, души, совести, тела и дома. Желательно, чтобы в течение всего дня в вашем доме горела свеча. Проведите время у камина, около костра или в обители свечей. Это будет полезно для саморефлексии, чтобы сожалеть о недобрых мыслях и поступках, избавиться от чужого воздействия и подавить гордыню.

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