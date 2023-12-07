Лунный календарь 8 декабря 2023: пассивный день, который приносит нервные срывы

В отношениях этот день предполагает пассивность, сосредоточенность на самом себе и период одиночества.

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Лунный календарь на 8 декабря / Колаж Главред, фото Instagram (____verena, elitelife_post)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 8 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

8 декабря - убывающая Луна. С 02:55 - 25-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 8 декабря

Пришло время дня пассивности, и рекомендуется провести его в спокойствии и одиночестве. Не стоит начинать что-то новое, но, тем не менее, важно завершить начатые дела. Выполняйте все действия медленно, без спешки, если хотите избежать излишнего напряжения и нервных срывов. Будьте осторожны с случайными контактами и неожиданностями.

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Влияние Луны 8 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов это в целом неплохой день, особенно для финансовой деятельности и судебных вопросов.

Здоровье: Забота о здоровье важна, особенно для больных. В этот день важно быстро получить помощь. Будьте внимательны к близким. Занятия лечебным голоданием и процедуры, направленные на укрепление здоровья, рекомендуются.

Стрижка волос: Что касается стрижки волос, это отличный день для смелых, новаторских и экспериментальных стрижек и укладок. Изменение цвета волос также может быть успешным. Однако лучше избегать традиционных стрижек, чтобы избежать непредвиденных результатов.

Отношения и брак: В отношениях этот день предполагает пассивность, сосредоточенность на самом себе и период одиночества. Посвятите время личным делам. Относительно брака считается, что этот день не подходит для заключения браков. Суть этого лунного дня заключается в размышлениях о характере, личности, поведении, мировоззрении и убеждениях.

Сон в ночь с 7 на 8 декабря

Что касается снов, в этот день могут присниться плохие сны. Проснувшись, три раза произнесите: "Куда ночь, туда и сон". Утром откройте кран с холодной водой, шепотом расскажите воде свой сон (его смоет вода), затем прочитайте молитву.

Совет на 8 декабря по лунному календарю

Этот день направлен на внутренние размышления о своем характере, личности, поведении, мировоззрении, убеждениях и нравах. Основная цель этого лунного дня заключается в том, чтобы научить человека любить себя. Без этого любви невозможно достичь гармонии с самим собой, успокоения и установления жизненного ритма.

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