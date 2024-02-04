Лунный календарь на 5 февраля: что запрещено делать в один из самых мощных дней

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 5 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
5 февраля - убывающая Луна. С 05:09 - 25-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.
Влияние Луны на человека 5 февраля
Сегодня наступил мощный день, когда природные силы пробуждаются, благоприятствуя созиданию. В эти лунные сутки человек также ощущает прилив сил. Это идеальное время для закладывания основы новых крупных начинаний. В Древнем Египте пирамиды создавались именно в этот день. Это благоприятный период для начала реализации глобальных проектов, однако стоит избегать чрезмерного использования пробуждающихся сил, поскольку они могут обратиться против нас.
Влияние Луны 5 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: День является сильным и удачным для работы и бизнеса, поэтому наступивший момент благоприятствует активным действиям. Рекомендуется обсуждать текущие дела, продолжать начатое, но оставить переговоры по сложным проектам на другое время. Также это отличный период для творчества, создания и представления произведений искусства. Выставки, показы, выступления, концерты и творческие вечера проходят успешно. Этот день подходит для дел, связанных с финансами. Необходимо активизировать энергию для достижения благих целей, избегая ее излишнего использования. Тем, кто нуждается в отдыхе, рекомендуется больше времени посвятить сну.
Здоровье: В этот день болезни не представляют серьезной угрозы. Можно заниматься лечением и приготовлением лекарств. Рекомендуется максимально использовать день для укрепления здоровья и поднятия духовного уровня.
Стрижка волос: Отличное время для стрижки и изменения прически, так как новая стрижка придаст энергии и сохранит форму на долгий срок.
Отношения и брак: При общении важно избегать давления на собеседника, а также стоит воздерживаться от грубых шуток и цинизма.
Сон в ночь на 5 февраля
В течение этих лунных суток сны могут отражать реальное состояние вашей сексуальной энергии.
Совет на 5 февраля по лунному календарю
Считается, что данный день не является благоприятным для путешествий и также не рекомендуется проводить его в безделье или грусти.
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