УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Сергей Кущ
25 марта 2024, 13:22
Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Лунный календарь на апрель 2024
Лунный календарь на апрель 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лунный календарь на апрель 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

Фазы Луны в апреле 2024 года:

1-7 апреля: Фаза убывающей Луны.

видео дня

8 апреля: Новолуние.

9-23 апреля: Фаза растущей Луны.

24 апреля: Полнолуние.

25-30 апреля: Снова убывающая Луна.

Лунный календарь на апрель - благоприятные дни

1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 25, 28, 29, 30 числа.

Особенности благоприятных дней:

1 апреля: Идеальный момент для отказа от плохих привычек и начала чего-то нового. Время для укрепления отношений и творческого самовыражения.

4 апреля: Отличный день для релаксации и рефлексии. Снизьте нагрузки и займитесь самоанализом.

6 апреля: Прекрасный день для активного отдыха и новых открытий в жизни.

7 апреля: Подходящее время для покупок и начала ремонтных работ.

9 апреля: Отличный момент для планирования и запуска новых проектов.

10 апреля: Благоприятный день для финансовых операций и инвестиций.

11 апреля: Время углубить отношения и избегать поспешных выводов.

13 апреля: Хороший день для установления новых контактов и финансовых сделок.

14 апреля: Удачное время для деловой активности и получения поддержки.

17 апреля: Подходящий период для перемен, путешествий и активных дел.

19 апреля: День, когда любые начинания будут успешными.

25 апреля: Идеальное время для важных решений и новых начал.

28 апреля: Удачный день для юридических вопросов и безопасных путешествий.

29 апреля: День для коллективной работы и творчества.

30 апреля: Отличное время для планирования будущего и общения с близкими.

Как понять лунный календарь?

Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на апрель - неблагоприятные дни

Для межличностных отношений: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 20, 23, 27 - в эти дни лучше избегать конфликтов и недопонимания.

Для конфликтных ситуаций: 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 27 - вероятность конфликтов повышена.

Для новых начинаний: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 31 - не самое благоприятное время для старта новых проектов.

Для путешествий: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 20, 21 - возможны сложности в дороге.

Для финансов и юридических дел: 3, 11, 20, 28, 31 - дни, когда стоит быть особенно внимательным с деньгами и документами.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лунный календарь интересные новости
Реклама

Главное за день

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

13:29 Синоптик
Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли детали

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли детали

13:26 Украина
"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

13:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе 67429

Максим Галкин прокомментировал теракт в Крокусе

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки 6692

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление 4769

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не все 2849

Производители это скрывают: в чем разница между соком и нектаром - знают не все

Последние новости

13:52

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

13:49

"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

13:40

В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

13:31

Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

13:29

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
13:26

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли деталиФото

13:24

Для чего нужны пластиковые "стулья" в пицце: мужчина ошеломил ответомВидео

13:22

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:17

Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

Реклама
13:14

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

12:56

Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успехВидео

12:44

Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

12:37

Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

12:32

"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по КиевуВидео

12:18

Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась "волшебной техникой"Видео

12:11

Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

11:58

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

11:45

ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

11:34

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

11:33

Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

Реклама
11:28

Спатифиллум "цветет постоянно": женщина сказала, что она добавляет в воду для растения

11:08

Полковник-эксперт пояснил, ждать ли от Путина новой мобилизации после выборов

11:05

Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила новость о болезни принцу Гарри и Меган

10:47

Китайский гороскоп на завтра 26 марта: Тиграм - конфликты, Драконам - богатство

10:41

Враг притих и готовится к большому наступлению: боец ВСУ назвал опасные направления

10:34

Финансовый гороскоп на апрель: Тельцам - блестящие сделки, Львам - неудобства

10:22

ЖКХ-тарифы будут расти во время войны: в Сети появились детали меморандума с МВФ

10:13

Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте

09:57

ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс" - ВМС

09:48

В одиночестве: внук Ротару показал, как живет после бегства из Украины

09:43

Евгений Кошевой рассекретил, кем хочет стать его 16-летняя дочь:

09:35

Кадыров нашел в России признаки фашизма и пригрозил россиянам - ISW

09:14

Пробоина и крен: в ГУР рассказали подробности удара по российскому кораблю "Ямал"

09:00

Что задумал Путин по Украине и дойдут ли ополченцы до Курска и Белгорода: интервью с СелезневымЭксклюзив

08:57

Когда слабый побеждает сильного?мнение

08:53

Гороскоп на завтра 26 марта: Львам - проблемы на работе, Девам - релакс

08:51

В Нацбанке поменяют правила переводов наличности: что станет иначе

08:32

Гороскоп на апрель 2024: Девам будет нелегко, Раки потеряют деньги

08:18

В Украине резко подскачут цены на сигареты: что произошло

07:55

Ночная атака дронов: Одесса - без света, применяются экстренные отключения

Реклама
07:20

Церковный праздник 26 марта: что запрещено делать в день Архангела Гавриила

07:17

В РФ беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: остановились два энергоблокаВидео

06:40

Теракт ИГИЛ в "Крокус-Сити": почему Россия обвиняет США и Украину?мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 10 секунд найти игуану

04:30

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

04:00

Брат Кейт Миддлтон поделился редкостным снимком на фоне болезни сестры

03:20

Под удар попали самолеты и корабли: эксперт рассказал, чем ВСУ ударили по Крыму

02:30

Блейк Лайвли извинилась перед онкобольной Кейт Миддлтон за жесткую шутку

02:00

Дженнифер Энистон помирилась с Брэдом Питтом после тяжелой ситуации

01:31

Пасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять