Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь на апрель 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.
Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Фазы Луны в апреле 2024 года:
1-7 апреля: Фаза убывающей Луны.
8 апреля: Новолуние.
9-23 апреля: Фаза растущей Луны.
24 апреля: Полнолуние.
25-30 апреля: Снова убывающая Луна.
Лунный календарь на апрель - благоприятные дни
1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 25, 28, 29, 30 числа.
Особенности благоприятных дней:
1 апреля: Идеальный момент для отказа от плохих привычек и начала чего-то нового. Время для укрепления отношений и творческого самовыражения.
4 апреля: Отличный день для релаксации и рефлексии. Снизьте нагрузки и займитесь самоанализом.
6 апреля: Прекрасный день для активного отдыха и новых открытий в жизни.
7 апреля: Подходящее время для покупок и начала ремонтных работ.
9 апреля: Отличный момент для планирования и запуска новых проектов.
10 апреля: Благоприятный день для финансовых операций и инвестиций.
11 апреля: Время углубить отношения и избегать поспешных выводов.
13 апреля: Хороший день для установления новых контактов и финансовых сделок.
14 апреля: Удачное время для деловой активности и получения поддержки.
17 апреля: Подходящий период для перемен, путешествий и активных дел.
19 апреля: День, когда любые начинания будут успешными.
25 апреля: Идеальное время для важных решений и новых начал.
28 апреля: Удачный день для юридических вопросов и безопасных путешествий.
29 апреля: День для коллективной работы и творчества.
30 апреля: Отличное время для планирования будущего и общения с близкими.
Как понять лунный календарь?
Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.
Лунный календарь на апрель - неблагоприятные дни
Для межличностных отношений: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 20, 23, 27 - в эти дни лучше избегать конфликтов и недопонимания.
Для конфликтных ситуаций: 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 27 - вероятность конфликтов повышена.
Для новых начинаний: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 31 - не самое благоприятное время для старта новых проектов.
Для путешествий: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 20, 21 - возможны сложности в дороге.
Для финансов и юридических дел: 3, 11, 20, 28, 31 - дни, когда стоит быть особенно внимательным с деньгами и документами.
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