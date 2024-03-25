Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный календарь на апрель 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лунный календарь на апрель 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

Фазы Луны в апреле 2024 года:

1-7 апреля: Фаза убывающей Луны.

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8 апреля: Новолуние.

9-23 апреля: Фаза растущей Луны.

24 апреля: Полнолуние.

25-30 апреля: Снова убывающая Луна.

Лунный календарь на апрель - благоприятные дни

1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 25, 28, 29, 30 числа.

Особенности благоприятных дней:

1 апреля: Идеальный момент для отказа от плохих привычек и начала чего-то нового. Время для укрепления отношений и творческого самовыражения.

4 апреля: Отличный день для релаксации и рефлексии. Снизьте нагрузки и займитесь самоанализом.

6 апреля: Прекрасный день для активного отдыха и новых открытий в жизни.

7 апреля: Подходящее время для покупок и начала ремонтных работ.

9 апреля: Отличный момент для планирования и запуска новых проектов.

10 апреля: Благоприятный день для финансовых операций и инвестиций.

11 апреля: Время углубить отношения и избегать поспешных выводов.

13 апреля: Хороший день для установления новых контактов и финансовых сделок.

14 апреля: Удачное время для деловой активности и получения поддержки.

17 апреля: Подходящий период для перемен, путешествий и активных дел.

19 апреля: День, когда любые начинания будут успешными.

25 апреля: Идеальное время для важных решений и новых начал.

28 апреля: Удачный день для юридических вопросов и безопасных путешествий.

29 апреля: День для коллективной работы и творчества.

30 апреля: Отличное время для планирования будущего и общения с близкими.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на апрель - неблагоприятные дни

Для межличностных отношений: 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 20, 23, 27 - в эти дни лучше избегать конфликтов и недопонимания.

Для конфликтных ситуаций: 3, 6, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 26, 27 - вероятность конфликтов повышена.

Для новых начинаний: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 31 - не самое благоприятное время для старта новых проектов.

Для путешествий: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 20, 21 - возможны сложности в дороге.

Для финансов и юридических дел: 3, 11, 20, 28, 31 - дни, когда стоит быть особенно внимательным с деньгами и документами.

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