Лунный календарь на июнь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-na-iyun-2025-blagopriyatnye-i-neblagopriyatnye-dni-mesyaca-10667768.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на июнь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие будут благоприятные дни в июне

Благоприятные дни для различных сфер

Лунный календарь на июнь 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в июне 2025 года

С 1 по 13 марта Луна находится в фазе роста.14 марта наступает Полнолуние.С 15 по 28 марта — период убывающей Луны.29 марта произойдет Новолуние.30 и 31 марта Луна вновь начнет расти.

видео дня

Благоприятные дни в июне 2025 года

Наиболее успешными и энергичными станут следующие даты: 2, 6, 10, 17, 18, 24 и 25 июня.

В это время Луна будет способствовать активности, принятию важных решений, заключению сделок, финансовым вопросам, поездкам и запуску новых проектов. Эти дни также подходят для лечебных процедур, творческих занятий и работы над долгосрочными задачами.

Хорошие и нейтральные дни:К числу благоприятных или стабильных дней месяца относятся: 3, 4, 7, 12, 13, 19, 21, 22, 27, 29 и 30 июня.

Это подходящее время для повседневных дел, рабочих встреч, решения бытовых задач, обучения и саморазвития. Также дни благоприятны для спокойной работы, наведения порядка, общения с близкими и умеренной физической активности.

Благоприятные дни для различных сфер

Лучшие даты для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 4, 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 июня.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 4, 7, 10, 12, 17, 18 июня.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 2, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27 июня.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 2, 3, 10, 12, 13, 17, 18, 21 июня.

Лучшие дни для бракосочетания: 6, 12, 13, 18, 24 июня.

Благоприятные дни для зачатия ребенка: 2, 4, 6, 10, 12, 18, 21, 22, 25, 27 июня.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 9, 10, 17, 21, 24, 27 июня.

Неблагоприятные дни в июне 2025 года

Осторожность рекомендуется проявлять 1, 8, 11, 14, 15, 16 и 20 июня.

В эти дни возможны эмоциональное истощение и упадок сил. Организму потребуется больше отдыха, поэтому лучше избегать чрезмерных нагрузок, как физических, так и психологических. Новые начинания и важные действия стоит отложить.

Неблагоприятные даты для активных дел:К ним относятся 5, 9, 23, 26 и 28 июня.Это время больше подходит для завершения ранее начатых проектов и наведения порядка в текущих делах. Не рекомендуется принимать серьёзные решения или начинать что-то новое — энергетика дня может не способствовать успеху.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред