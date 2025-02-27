Лунный календарь на март 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный календарь на март 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие будут благоприятные дни в марте

Благоприятные дни для различных сфер

Лунный календарь на март 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в марте 2025 года

С 1 по 13 марта Луна находится в фазе роста.14 марта наступает Полнолуние.С 15 по 28 марта — период убывающей Луны.29 марта произойдет Новолуние.30 и 31 марта Луна вновь начнет расти.

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Благоприятные дни в марте 2025 года

Удачными днями месяца станут: 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26 и 27 марта.

4–6 марта — время прилива энергии и мотивации. Отличный период для старта новых проектов, развития идей и решения накопившихся задач. Также это благоприятное время для финансовых операций и сделок.

12–13 марта — подходят для самоанализа и творческой активности. Благоприятны физическая нагрузка, смена деятельности, а также переезд. Возможны позитивные изменения в личной и деловой сфере.

19–21 марта — удачный период для принятия важных решений. Усиливается концентрация, интеллект работает на высоком уровне. Это хорошее время для бизнес-планирования и новых начинаний.

26–27 марта — идеальны для творческой и интеллектуальной работы. Хороший момент для самообразования, освоения новых технологий, сделок с недвижимостью и общественной деятельности.

Благоприятные дни для различных сфер

Для путешествий: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31.

1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31. Для новых начинаний: 1, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 27, 31.

1, 5, 7, 9, 13, 19, 20, 21, 27, 31. Для финансовых и юридических дел: 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 31.

1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 31. Для творчества и спорта: 1, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 31.

1, 5, 6, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 28, 31. Для личных и деловых взаимоотношений: 5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24.

5, 6, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 24. Для посещения врача: 1, 5, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 28, 31.

Неблагоприятные дни в марте 2025 года

Избегайте активных действий 2, 3, 11, 14, 22, 29 и 30 марта.

2–3 марта — повышенная импульсивность, поспешность. Стоит избегать работы с огнем и острыми предметами.

11 марта — возможны конфликты в личных и деловых отношениях. Неблагоприятное время для финансовых операций.

14 марта — день испытаний, возможны осложнения в отношениях с окружающими.

22 марта — вероятны задержки в финансовых поступлениях, не рекомендуется начинать новые проекты.

29–30 марта — время для завершения дел, но не для новых начинаний. Лучше подвести итоги и отложить важные начинания на другой период.

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