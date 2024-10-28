Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лунный календарь на ноябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Сергей Кущ
28 октября 2024, 12:58
307
Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Лунный календарь на ноябрь 2024
Лунный календарь на ноябрь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лунный календарь на ноябрь 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

Фазы Луны в ноябре 2024 года:

  • Убывающая луна: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября

    видео дня

    Новолуние 1, 2, 3, 30 ноября

    Растущая луна 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября

    Полнолуние 15, 16, 17 ноября

Лунный календарь на ноябрь - благоприятные дни

Благоприятные дни для путешествий: 3, 9, 12, 15, 17, 19, 22.

Благоприятные дни для новых начинаний: 2, 3, 11, 15, 21, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 7, 9, 11, 21, 22, 27.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 26, 29.

Как понять лунный календарь?

Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на ноябрь - неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни в августе 2024 года: 1, 4, 6, 10, 16, 24, 25.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лунный календарь интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ бросает раненых в наступление на Востоке: оккупанты отказываются идти в бой - ГУР

РФ бросает раненых в наступление на Востоке: оккупанты отказываются идти в бой - ГУР

13:36Украина
"За 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою": в ЦПД заявили о серьезной угрозе

"За 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою": в ЦПД заявили о серьезной угрозе

13:32Украина
"Это сюр": Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию

"Это сюр": Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию

12:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Придет мороз и будет засыпать снегом: синоптик назвала последние теплые дни

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Названа дата сильного похолодания: ударит мороз и будет засыпать все снегом

Популярный шоумен готовится стать отцом

Популярный шоумен готовится стать отцом

У Зеленского сказали, когда состоятся президентские выборы в Украине

У Зеленского сказали, когда состоятся президентские выборы в Украине

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

Последние новости

13:36

РФ бросает раненых в наступление на Востоке: оккупанты отказываются идти в бой - ГУР

13:32

"За 3-6 месяцев военные КНДР будут обкатаны в бою": в ЦПД заявили о серьезной угрозе

13:14

Как очистить душевую кабину до блеска без усилий: 4 гениальных и простых способа

12:58

Лунный календарь на ноябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:43

"Завязалась симпатия": предательница Ани Лорак рассказала правду об отношениях с путинистом Киркоровым

Реформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатамиРеформа МСЭК. Как изменится система и что будет с выплатами
12:26

Церковный календарь на ноябрь 2024: даты всех праздников

12:24

"Это сюр": Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию

12:19

Когда в Украине сильно похолодает: синоптик назвала точную дату

12:10

Впервые за 6 лет: принц Уильям публично заговорил про принца Гарри

Реклама
12:09

Гороскоп на завтра 29 октября: Львам - много денег, Скорпионам - большой стресс

11:59

Звезда сериала "Сваты" умер в больнице - причина

11:42

Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение в Украине: на какой период

11:35

Кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК: в Минздраве подписали приказ

11:33

Россия атаковала Украину 100 дронами: сколько сбила ПВО

11:18

"Будут тяжелые битвы": военный предупредил о планах армии РФ на зиму

11:01

Китайский гороскоп на завтра 29 октября: Кроликам - драмы и жертва, Свиньям - обиды

10:52

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией и завершении войны: что известно

10:42

РФ готовит новый плацдарм на Харьковщине: в ВСУ назвали цели врага

10:35

Оккупанты могут захватить Курахово: в Defense Express заявили о другом рубеже обороны ВСУ

10:07

В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты в панике жалуются на атаку

Реклама
10:00

В двух областях Украины ввели аварийные отключения света - Укрэнерго

09:55

Китайский гороскоп на ноябрь 2024: Змеям - трудности, Кроликам - выгода

09:45

Путинист Пригожин внезапно стал на сторону Аллы Пугачевой - детали

09:45

Дуда издал заявление о территориальных уступках Украины в пользу РФ

09:33

Вспыхнул масштабный пожар: БПЛА атаковали несколько спиртзаводов в РФВидео

09:32

Перспективы окончания российско-украинской войнымнение

09:27

Гороскоп на ноябрь 2024: Раки найдут счастье, Скорпионы - разбогатеют

09:02

"Финансирование ВСУ": в РФ разоблачили позицию братьев Меладзе и хотят наказать

08:40

Путин резко изменил план ведения войны: в ISW раскрыли серьезные проблемы в РФ

08:34

РФ оккупировала важный город на Донетчине: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

08:22

Карта Deep State онлайн за 28 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Предательница Ани Лорак сорвалась на сцене и опозорилась на всю РФ - что произошло

07:50

ВСУ успешно продвинулись под Суджей, но могут потерять Селидово - ISW

06:32

РФ ударила по 9-этажке в Харькове: спасатели разбирают завалыФото

06:26

Банально пережить Россию как империюмнение

04:00

Загадка для большинства: что означает символ "евро"

02:40

Неугомонная свекровь: Виктория Бекхэм точит зуб на пассию младшего сына - СМИ

02:23

Россияне уже в центре Селидово, враг зашел еще в один населенный пункт - DeepState

02:07

Деньги придут, откуда не ждали: три знака Зодиака, которым повезет в ноябре

01:30

Автомобилистам "намотать на ус": какие ошибки убивают коробку передач

Реклама
27 октября, воскресенье
23:32

"Я безумно в нее влюблен": известный актер признался Памеле Андерсон в чувствах

23:19

В Киеве раздаются взрывы: Украина под атакой ШахедовВидео

22:39

Враг вклинился в оборону ВСУ, что происходит на юге - Силы обороны

22:19

Скандалы с МСЭК: Подоляк рассказал, как нужно наказать прокуроров

21:59

Придет беда и несчастья: что нельзя делать 28 октября - приметы

21:55

Популярный шоумен готовится стать отцом

20:56

Звезда "Лиги Смеха" и воин Виктор Розовый рассказал, кем работает во время реабилитации после ранения

20:50

РФ атакует Украину КАБами: в Харькове прогремели взрывы - есть пострадавшие

20:27

"Сфальсифицированные": президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту

19:41

Независимо от результатов выборов в США: помощь Украине может уменьшиться - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять