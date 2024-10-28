Лунный календарь на ноябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный календарь на ноябрь 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лунный календарь на ноябрь 2024 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Он поможет вам определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

Фазы Луны в ноябре 2024 года:

Убывающая луна: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября видео дня Новолуние 1, 2, 3, 30 ноября Растущая луна 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября Полнолуние 15, 16, 17 ноября

Лунный календарь на ноябрь - благоприятные дни

Благоприятные дни для путешествий: 3, 9, 12, 15, 17, 19, 22.

Благоприятные дни для новых начинаний: 2, 3, 11, 15, 21, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 7, 9, 11, 21, 22, 27.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 7, 8, 17, 18, 21, 22, 26, 29.

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лунный календарь на ноябрь - неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни в августе 2024 года: 1, 4, 6, 10, 16, 24, 25.

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