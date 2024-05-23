Лунный календарь стрижек на июнь 2024: лучшие дни для преображения

Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в июне 2024 года обратитесь к лунному календарю.

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Лунный календарь стрижек на июнь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Лето приносит в себе желание обновлений, включая и смену прически. Астрологический аспект также играет роль в том, как выглядят ваши волосы, поэтому для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в июне 2024 года обратитесь к лунному календарю.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2024

Благоприятные дни для стрижки волос в июне 2024 года: 3, 4, 5, 10, 13, 14, 17, 19, 20. Эти дни считаются наиболее подходящими для радикальных изменений в прическе.

Когда нельзя стричь волосы в июне

Неблагоприятные даты для стрижки в апреле 2024 года: 2, 6, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29 июня. В эти дни лучше отложить поход к парикмахеру, чтобы избежать потенциальных проблем с волосами.

видео дня

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Когда лучше красить волосы в июне 2024

Относительно окрашивания волос, благоприятные дни включают: 7, 10, 11, 12, 14, 16, 23, 30 числа.

Избегайте покраски волос 1, 9, 13, 17, 19-22, 25, 26, 28 июня, чтобы исключить нежелательные последствия. Эти дни не рекомендуются для подкраски седины или кардинального изменения цвета.

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