Лунный календарь стрижек на май 2024: когда стричься и краситься

Для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в мае 2024 года обратитесь к лунному календарю.

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Лунный календарь стрижек на май 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Весна приносит в себе желание обновлений, включая и смену прически. Астрологический аспект также играет роль в том, как выглядят ваши волосы, поэтому для выбора оптимальных дней похода к парикмахеру в мае 2024 года обратитесь к лунному календарю.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2024

Согласно лунному календарю на май 2024 года, несколько дней будут благоприятными для стрижки волос. Если вы планируете посетить парикмахера, рекомендуем выбрать следующие даты:

2, 7, 9, 12, 14, 15-17, 18, 20-21, 26-27, 29, 31.

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Согласно лунному календарю на май 2024 года, в эти даты наилучшим образом подходит время для визита к парикмахеру. Посещение парикмахера в указанные дни не только придает хорошее настроение и дарит дополнительный заряд энергии, но также может способствовать привлечению финансового благополучия.

Когда нельзя стричь волосы в мае

Избегайте стрижки в следующие дни: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 19, 22-25, 28-29 мая. В эти периоды существует высокий риск получить не тот результат, который вы ожидаете. Волосы легко испортить, но восстановление требует много времени и усилий.

Вместо стрижки рекомендуется провести процедуры, которые не повредят состояние ваших локонов. Это поможет сохранить здоровье ваших волос и избежать нежелательных последствий.

Позаботьтесь о своих волосах в эти дни, чтобы они оставались красивыми и здоровыми!

Как понять лунный календарь? Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Когда лучше красить волосы в мае 2024

2, 7, 9, 12 и 14 мая – это благоприятные дни для окрашивания волос без ущерба для их качества. Если вы хотите экспериментировать с цветом, то это самое лучшее время для этого.

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