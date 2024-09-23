УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Найти 5 лимонов на картинке сможет только гений: чрезвычайная загадка на внимательность

Алёна Воронина
23 сентября 2024, 22:48
39
Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на ее решение дается всего 20 секунд.
Загадка, лимоны
Надо найти 5 лимонов/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Проверить свою наблюдательность и внимательность к деталям можно с помощью различных головоломок и оптических иллюзий. Но такие загадки являются не только хорошим способом проверить себя, но и отличным методом тренировки полезных навыков.

В следующей загадке нужно отыскать пять лимонов на картинке, пишет jagranjosh.

Непросто будет отыскать все цитрусовые да еще и сделать это за ограниченное количество времени - всего за 20 секунд. Придется хорошо постараться, чтобы выйти победителем из этой непростой игры.

видео дня

Но если максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и спешить, то вам точно удастся выполнить это задание, уложившись в предложенный короткий отрезок времени.

Чтобы отыскать лимоны, нужно внимательно рассмотреть каждый уголок этой картинки, обращая внимание даже на мельчайшие детали, ведь трудно спрогнозировать заранее, какая именно мелочь приведет к правильному ответу.

Загадка
Нужно найти 5 лимонов/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете проверить себя, посмотрев на правильный ответ внизу. Лимоны обозначены на картинке черными кругами.

Загадка
Непросто будет найти 5 лимонов/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти колокольчик за 13 секунд. Заметить спрятанный предмет будет очень непросто - он настолько хорошо спрятан, что придется сильно постараться, чтобы его найти.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

23:57 Украина
Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударом

Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударом

23:52 Украина
"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

23:31 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали 25445

Беглец Влад Яма показал фото с женой из Киева - детали

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания 13881

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп 12328

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского 6875

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

Последние новости

23:57

"Власть готовится к переговорам": Краев раскрыл, почему ближайшие месяцы станут решающими

23:52

Список из 250 целей: эксперт - об объектах РФ, которые могут оказаться под ударомВидео

23:31

"Площадка для обеспечения безопасности": Зеленский встретился с Шольцом в США

22:53

"Морально не могу себе позволить": известный украинский ведущий объяснил, что делает за границей

22:48

Найти 5 лимонов на картинке сможет только гений: чрезвычайная загадка на внимательность

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – КриволапВоенную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап
22:27

Школьники в Украине будут учиться на год дольше: в МОН назвали причину

22:10

Зима будет сложной для Украины: Блинкен выдал серьезное заявление

21:56

Лучшая подруга Натальи Могилевской высказалась об ее приемных детях - детали

21:21

"Не одобряли": президент Ирана выдал наглое заявление насчет войны РФ с Украиной

Реклама
20:48

Под угрозой крупные арсеналы РФ: какие склады готовятся уничтожить ВСУ

20:45

Россия применяет новую тактику боев на фронте: она в 90% смертельна для оккупантов

20:41

Шторм начался раньше ожидаемого: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

20:18

Аэродромы, корабли и системы ПВО: ВСУ выбили сотни целей на территории РФ

20:15

Почему куры не несутся: 3 основные причины и как это исправитьВидео

19:32

Россия во время атаки ночью пыталась сымитировать удар по АЭС: подробности

19:23

Мобилизация за год увеличились втрое: Умеров анонсировал следующий шаг

19:22

Погода начнет меняться: названа дата сильного похолодания

19:10

Российская армия стала армией людоедовмнение

18:24

Прорвали границу с минными полями: в ВСУ раскрыли детали штурма на КурщинеВидео

18:19

В Харькове прогремели мощные взрывы: первые подробности о "прилетах"

Реклама
18:13

Украина может потерять Угледар: Селезнев заявил об опасном окружении ВСУ

17:50

Российские школьники сожгли Ми-8 в Омске

17:44

ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово: военный назвал условие

17:43

Почему нельзя говорить "один кросівок": какой ошибки стоит избегатьВидео

17:16

У Стармера ответили на вопрос о разрешении бить Storm Shadow по целям в России

16:59

Враг продвигается поближе: россияне заняли два города под Покровском

16:38

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

16:32

Очень важные приметы: какую дверь нельзя запирать 24 сентября

16:30

Как вывести пятна от красного вина с чего угодно: эксперты назвали лучшие средства

16:18

Угроза новой войны на Ближнем Востоке: в США обратились к Израилю с призывом

16:18

Церковный праздник 24 сентября: что запрещено делать в день святой Феклы

16:11

Морпехи ВСУ зачистили позиции россиян в Курской области и взяли пленныхВидео

16:10

Цены на овощи и фрукты в Украине "взлетели": что подорожало больше всего за неделю

16:08

Ни одного насекомого в доме больше не будет: 5 способов, как избавиться от мухВидео

16:06

Зеленский в США. Чем закончится визит президента и ждать ли "прорыва" в политике Байдена

16:02

Всю конструкцию под демонтаж: в МИД озвучили идею снести Крымский мост

15:34

"Одеты более, чем на 10 млн грн!": эксперт посчитал цену "обвеса" семьи депутата от фракции Порошенко, которого застали на Мальдивах

15:25

"Новейшее оружие РФ": почему после удара по складу в Торопце начались землетрясенияВидео

15:09

РФ продвинулась в Харьковской области: в разведке Британии назвали направлениеВидео

15:06

ВСУ "покрошили" тысячи россиян на Харьковщине: названы потери РФ с начала наступления

Реклама
14:55

Ударит +28 градусов: когда в Украине резко потеплеет

14:49

Зачем нужны 3 отсека в стиральной машине: почему важно их не перепутать

14:47

Цена просто космос: какое пиво самое дорогое в мире

13:58

"Что будет, то будет": Трамп признался, будет ли баллотироваться снова, если проиграет

13:56

Знают единицы: почему птицы не умирают на высоковольтных проводах - простое объяснениеВидео

13:48

Только официально: в Кремле ответили на мирный план Зеленского

13:29

"Красная линия пересечена": одна из стран, передавших Украине F-16, высказалась об ударах по РФВидео

13:19

"Следующие месяцы будут решающими": Зеленский в США сделал важное заявление

13:04

Очередной провал России: что произошло при взрыве ракеты "Сармат" в РФ

12:52

И согреетесь, и сэкономите: какие дрова лучше для отопления дома

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять