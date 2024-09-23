Найти 5 лимонов на картинке сможет только гений: чрезвычайная загадка на внимательность

Во время разгадывания загадки придется спешить, ведь на ее решение дается всего 20 секунд.

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Надо найти 5 лимонов/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Проверить свою наблюдательность и внимательность к деталям можно с помощью различных головоломок и оптических иллюзий. Но такие загадки являются не только хорошим способом проверить себя, но и отличным методом тренировки полезных навыков.

В следующей загадке нужно отыскать пять лимонов на картинке, пишет jagranjosh.

Непросто будет отыскать все цитрусовые да еще и сделать это за ограниченное количество времени - всего за 20 секунд. Придется хорошо постараться, чтобы выйти победителем из этой непростой игры.

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Но если максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и спешить, то вам точно удастся выполнить это задание, уложившись в предложенный короткий отрезок времени.

Чтобы отыскать лимоны, нужно внимательно рассмотреть каждый уголок этой картинки, обращая внимание даже на мельчайшие детали, ведь трудно спрогнозировать заранее, какая именно мелочь приведет к правильному ответу.

Нужно найти 5 лимонов/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете проверить себя, посмотрев на правильный ответ внизу. Лимоны обозначены на картинке черными кругами.

Непросто будет найти 5 лимонов/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти колокольчик за 13 секунд. Заметить спрятанный предмет будет очень непросто - он настолько хорошо спрятан, что придется сильно постараться, чтобы его найти.

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