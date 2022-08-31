Не прекращала громко плакать: сеть растрогало видео встречи украинского солдата с мамой

Солдат сделал сюрприз своей маме/ Скриншот

В сети появилось трогательное видео, на котором солдат, который вернулся с войны, которую развязала Россия против Украины, встречается со своей мамой.

На видео, которое опубликовал у себя в Телеграмм-канале Обозреватель, солдат приходит к себе домой с огромным букетом, обернутым в сине-желтую бумагу.

На встречу ему выходит женщина, которая громко плачет при виде своего живого и здорового сына.

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Женщина произнесла: "Боже! Мой сын приехал...". Она еще долго не выходила с квартиры, а затем бросилась в объятия к военному, не прекращая громко плакать.

Напомним, ранее Бойцы ВСУ ликвидировали выпускника созданной российскими оккупантами "государственной академии внутренних дел" террористического "Министерства внутренних дел ДНР" Дмитрия Усикова. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Twitter.

Усиков показал снимок уничтоженного предателя, который воевал против украинцев.

Об обстоятельствах его ликвидации информации нет.

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