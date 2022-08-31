Некий лейтенант Усиков из "академии внутренних дел" террористического "Министерства внутренних дел ДНР" теперь отправился на концерт к Кобзону.
Бойцы ВСУ ликвидировали выпускника созданной российскими оккупантами "государственной академии внутренних дел" террористического "Министерства внутренних дел ДНР" Дмитрия Усикова.
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Twitter. Усиков показал снимок уничтоженного предателя, который воевал против украинцев.
Об обстоятельствах его ликвидации информации нет.
"Предателя догнала карма", – лаконично констатировал Штефан.
Напомним, ранее в Украине был ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.
Также был "денацифицирован" российский солдат Александр Мясин из Курской области. Он пошел на контрактную службу после срочной. Мясина похоронили в его родном селе.
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