"Догнала карма": ВСУ уничтожили выпускника оккупационной "академии" из Донецка

ВСУ уничтожили выпускника оккупационной "академии" из Донецка Усикова/ УНИАН, Анатолий Штефан

Бойцы ВСУ ликвидировали выпускника созданной российскими оккупантами "государственной академии внутренних дел" террористического "Министерства внутренних дел ДНР" Дмитрия Усикова.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своей странице в Twitter. Усиков показал снимок уничтоженного предателя, который воевал против украинцев.

Об обстоятельствах его ликвидации информации нет.

"Предателя догнала карма", – лаконично констатировал Штефан.

Оккупант Дмитрий Усиков / Анатолий Штефан

Напомним, ранее в Украине был ликвидирован лейтенант Долаан Донгак. Он был земляком российского министра обороны Сергея Шойгу и проехал более пяти тысяч километров, чтобы пополнить ряды "двухсотых" оккупантов.

Также был "денацифицирован" российский солдат Александр Мясин из Курской области. Он пошел на контрактную службу после срочной. Мясина похоронили в его родном селе.

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