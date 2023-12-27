Опасная находка на елке: в Сети предупреждают о коричневом коме с насекомыми

В Сети предупреждают об опасной находке на новогодних елках. На первый взгляд они могут выглядеть как сосновые шишки, однако, не стоит трогать коричневые комочки на елках. Необходимо немедленно выбрасывать елки, если они увидите такую находку.
Если в этом году вы купили настоящую елку и увидели на ветвях коричневые, твердые комки размером с грецкий орех, то стоит как можно скорее избавиться от дерева, поскольку оно может содержать в себе сотни насекомых, которые могут размножиться в вашем доме, передает Mirror.
На первый взгляд комки выглядят как сосновые шишки, но их ни в коем случае нельзя выбрасывать. На самом деле это яичные мешочки, которые могут содержать от 100 до 200 яиц богомола. Комки обычно находятся на конце ветвей, и ваша теплая гостиная - лучшая среда для вылупления насекомых.
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