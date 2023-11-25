В Сети показали гениальный метод, как высушить одежду за пять минут

Один специалист по организации пространства поделился интересным приемом, который позволит высушить одежду всего за пять минут без сушилки или порывов ветра.
Тор Риддер поделился своим" методом сушки буррито " как туристическим приемом, который работает, если вам нужно что-то быстро высушить одежду в любой момент. На своем YouTube-канале он показывает технику, которая требует только полотенца и пола, передает Mirror.
"Чтобы применить метод буррито, мы кладем только что выстиранную футболку на полотенце. Затем начинаем складывать футболку таким образом: свернув верх с клапанами среднего размера, наложить их друг на друга, пока футболка полностью не завернется в полотенце", - рассказал эксперт.
Он рассказал, что стоит крепко прижать свернутое полотенце, чтобы оно впитало всю воду из одежды. Сам по себе этот метод должен высушить одежду за пару часов, но если у вас нет времени и вы находитесь в более прохладном климате, он рекомендует протирать верхнюю часть одежды феном максимум пять минут.
Смотрите видео, как быстро высушить одежду после стирки:
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