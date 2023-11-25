В Сети показали гениальный метод, как высушить одежду за пять минут

С помощью этого способа высушить белье можно быстро и без помощи центрального отопления.

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Как за 5 минут высушить одежду / коллаж: pexels.com, скриншот: видео Youtube

Один специалист по организации пространства поделился интересным приемом, который позволит высушить одежду всего за пять минут без сушилки или порывов ветра.

Тор Риддер поделился своим" методом сушки буррито " как туристическим приемом, который работает, если вам нужно что-то быстро высушить одежду в любой момент. На своем YouTube-канале он показывает технику, которая требует только полотенца и пола, передает Mirror.

"Чтобы применить метод буррито, мы кладем только что выстиранную футболку на полотенце. Затем начинаем складывать футболку таким образом: свернув верх с клапанами среднего размера, наложить их друг на друга, пока футболка полностью не завернется в полотенце", - рассказал эксперт.

Он рассказал, что стоит крепко прижать свернутое полотенце, чтобы оно впитало всю воду из одежды. Сам по себе этот метод должен высушить одежду за пару часов, но если у вас нет времени и вы находитесь в более прохладном климате, он рекомендует протирать верхнюю часть одежды феном максимум пять минут.

Смотрите видео, как быстро высушить одежду после стирки:

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