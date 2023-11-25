УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

В Сети показали гениальный метод, как высушить одежду за пять минут

Юлия Закрепа
25 ноября 2023, 01:35
С помощью этого способа высушить белье можно быстро и без помощи центрального отопления.
В Сети показали гениальный метод, как высушить одежду за пять минут
Как за 5 минут высушить одежду / коллаж: pexels.com, скриншот: видео Youtube

Один специалист по организации пространства поделился интересным приемом, который позволит высушить одежду всего за пять минут без сушилки или порывов ветра.

Тор Риддер поделился своим" методом сушки буррито " как туристическим приемом, который работает, если вам нужно что-то быстро высушить одежду в любой момент. На своем YouTube-канале он показывает технику, которая требует только полотенца и пола, передает Mirror.

"Чтобы применить метод буррито, мы кладем только что выстиранную футболку на полотенце. Затем начинаем складывать футболку таким образом: свернув верх с клапанами среднего размера, наложить их друг на друга, пока футболка полностью не завернется в полотенце", - рассказал эксперт.

Он рассказал, что стоит крепко прижать свернутое полотенце, чтобы оно впитало всю воду из одежды. Сам по себе этот метод должен высушить одежду за пару часов, но если у вас нет времени и вы находитесь в более прохладном климате, он рекомендует протирать верхнюю часть одежды феном максимум пять минут.

Смотрите видео, как быстро высушить одежду после стирки:

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
стирка уборка интересные новости
Реклама

Главное за день

Война могла закончиться весной 2022 года: почему Киев отказался от этого сценария

Война могла закончиться весной 2022 года: почему Киев отказался от этого сценария

23:10 Украина
Слово держит по сей день: Арахамия - о звонке Лукашенко в первый день войны

Слово держит по сей день: Арахамия - о звонке Лукашенко в первый день войны

21:50 Политика
"Переговорная позиция очень плохая": Арахамия ответил пойдет ли Украина на переговоры с Россией

"Переговорная позиция очень плохая": Арахамия ответил пойдет ли Украина на переговоры с Россией

21:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:35

В Сети показали гениальный метод, как высушить одежду за пять минут

24 ноября, пятница
23:33

"Что за гладильная доска": Волочкова опять испугала фото в купальнике

23:10

Война могла закончиться весной 2022 года: почему Киев отказался от этого сценария

23:02

Третья волна наступления: оккупанты "давят" на Авдеевку с четырех сторон

22:55

2-летний приемный сын Мирошниченко перенес операциюВидео

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанУкраина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – Свитан
22:52

Разведка в Эстонии раскрыла цели ВСУ на левобережье Херсонщины

21:50

Пожилые и с зависимостями: Россия отправляет неугодных на штурм Купянска

21:50

Слово держит по сей день: Арахамия - о звонке Лукашенко в первый день войны

21:22

"Переговорная позиция очень плохая": Арахамия ответил пойдет ли Украина на переговоры с Россией

Реклама
21:08

Выборы 2024 года в Украине: Арахамия рассказал о давлении Запада

20:30

Украине нужны 3 победы и речь не о боях на фронте - Зеленский

20:30

В Украине демобилизуют часть военных: кто будет освобожден от службы

20:15

Почему в день рождения умершего нельзя ходить на кладбище: об этом знают единицы

19:26

В Украину врывается шторм: где будут метели, а где потеплеет до +13

19:20

Почему нельзя спать возле зеркала: что происходит с человеком ночью

19:17

Новый план мобилизации будет готов на следующей неделе - Зеленский

19:13

Словацкий премьер назвал войну в Украине "замороженным конфликтом"

19:06

Этот новый салат соперник Оливье: шикарный и вкусный рецепт на Новый год 2024Видео

19:05

Иван Яковина. Что сейчас происходит под АвдеевкойВидеоблоги

19:02

Скандал на шоу "Супермама": блогершу из TikTok обвинили в неуплате налогов на миллионіВидео

Реклама
18:38

Украинцам пора учиться полагаться на собственные ресурсымнение

18:27

Что посмотреть на Нетфликс топ 10: подборка зрелищных и увлекательных сериаловВидео

18:24

Эксперт рассказал о незаменимом продукте: чем полезна квашеная капуста

18:11

Евростат назвал шокирующее количество мужчин, выехавших из Украины во время войны

17:56

Россияне атакуют на Купянском направлении: в DeepState рассказали о тяжелых боях ВСУ

17:54

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Козе – испытания, Кабану - ссора

17:27

3 самые сильные молитвы об окончании войны: эти слова помогут в трудные времена

17:09

"Есть план "Б": в Минэнерго надеются, что удастся обойтись без отключений света в холода

17:07

"Ощущения не очень хорошие": актриса сериала "Сваты" резко высказалась о коллегах-россиянах

16:39

Больше никаких скребков: удивительные приемы для быстрой разморозки лобового стекла

16:30

ВСУ дойдут до Джанкоя: полковник рассказал сценарий продвижения в сторону Крыма

16:28

У США и Германии есть план: Зеленского пытаются втянуть в переговоры с РФ - Bild

16:18

Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России - NYT

16:06

"Будут волнами давить на Купянск": Свитан спрогнозировал, как враги "попрут" на ВСУ

16:01

От гопника до защитника Украины: легендарный Титушко воюет в составе ВСУ

15:59

Киберспортивные звезды Petr1k, ceh9, Ghostik и XBOCT — новые бренд-посла FAVBET реклама

15:55

"Жест доброй воли": россияне готовятся бежать сразу из 2 городов - полковник ВСУ

15:48

"Увеличить налоги и уменьшить смерти": в Украине хотят повысить цены на алкоголь

15:42

Прокурор требует реально посадить Ступку за решетку на три года

15:39

"Лезут со всех направлений": детали нового наступления россиян на Авдеевку - Барабаш

Реклама
15:32

День ангела в декабре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

15:21

Сразу две пожарные автолестницы немецкого производства Magirus получили спасатели Полтавской области

15:21

Настя Каменских удивила рыжим цветом волос и презентовала испаноязычный хитВидео

15:05

Что нельзя делать 25 ноября, чтобы не потерять деньги и здоровье - приметы дня

14:59

Бойцы ГПСУ прорвали оборону РФ у Сватово и заняли передовые позиции врагаВидео

14:42

"Вокруг усеяно российскими телами": эксперт раскрыл самый сложный участок возле Авдеевки

14:38

В этой части дома нельзя ставить елку: эксперт предупредил об опасности

14:32

"Я здесь с миром": мисс Вселенная из Украины рассказала об общении с россиянкой

14:14

Можно ли получить деньги по соцвыплатам сразу из нескольких мест: ответ юристов

14:10

Можно ли давать через порог: что говорит древняя примета

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять